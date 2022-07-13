盡界戰線開服活動介紹

隨著盡界戰線正式公開測試，在這邊幫大家整理一下開服後的活動：

活動一、開服登入雙週領取專屬獎勵

為慶祝盡界戰線公開測試，每日登入盡界戰線即可領取各種獎勵，登入七日與十四日即可獲得芙蕾雅活動限定造型：戰場上的純白茉莉以及戰場上的暗夜茉莉。

活動時間：7/14 10:00 a.m. - 8/14 09:59 a.m.

活動注意事項：此活動無須連續登入，只要在一個月內有符合獎勵資格的登入天數即可。

活動二、命運羈絆之人

遊戲開發組希望大家都能玩到自己喜歡的角色，然後把自己的命中注定之人帶回家！盡界戰線開服後的一個月內的五六日全英雄免費遊玩，只要在死鬥模式中遊玩同一隻角色達15場，即可將該角色帶回家，這是只有開拓者能創造的羈絆！

活動時間：7/14 10:00 a.m. - 8/14 09:59 a.m.

活動注意事項：命運羈絆之人共可兌換兩隻角色，活動結束後仍有兩週可兌換角色的時間，若超過兌換時限則視同放棄。

特別活動一、觀看實況主實況領取專屬表情！

這次我們很高興能邀請到多位重量級實況主，實況直播盡界戰線！我們團隊為了回饋這麼支持我們的實況主與各位開拓者，與實況主們合力製作了在對戰中可使用的實況主專屬表情圖示！

兌換方法如下：

Step 1：直播主們會在直播中提供兌換的序號

Step 2：各位開拓者只要進入盡界戰線的遊戲，在商城左下角輸入，就可以得到各實況主專屬的表情套組囉！

兌換時間：各實況主有兌換時限規定，請參見實況上的說明！

另外請各位特別注意!

每個帳號最多只能兌換 3 名實況主的表情圖示！

每個帳號最多只能兌換 3 名實況主的表情圖示！

每個帳號最多只能兌換 3 名實況主的表情圖示！

因為很重要，所以說三遍！

心動不如馬上行動，趕緊看看下面的時間表，關注你喜歡的實況主的直播時間！

快在遊戲中秀出各個實況主的表情符號，聲援自己最愛的實況主吧！





特別活動二、媽我上電視了



