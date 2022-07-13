《古剑奇谭网络版 海外版》7月14日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年7月14日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆商城上新

通宝商城上架【舞花荫】系列外装，含三体型各4色，附赠外装动作【戏流萤】，账号下同体型共享。

通宝商城上架【清歌吟】系列外装，含成男成女体型各4色，附赠外装动作【邀清晖】，账号下同体型共享。

通宝商城7月14日6时~7月28日6时限时上架挂饰【流萤醉芳灯】，可在步云洲、江都、长安和仙府四个场景激发夏夜流萤飞舞的美景，与小队成员共赏。

通宝商城上新预告：

通宝商城7月21日6时~7月28日6时将限时上架三体型【清歌吟·雪发】

☆活动更新

周年活动开启！

老孟红包开启！

活动时间：7月14日至7月21日晚20:00-22:00

活动内容：活动期间内，每半小时（20:00/20:30/21:00/21:30）将会刷新老孟红包，各位仙家弟子在之后的半小时内，都可以通过界面右上角，地图旁的“老孟红包”按钮领取当前时段的红包，超时无法领取。

签到即享好礼！

活动时间：7月14日至7月21日

活动内容：活动期间进行每日签到即可获得【挂饰·喵喵头箍】。

趣味答题活动开启！

活动时间：7月14日至7月21日

活动内容：活动期间每日点击右上角答题按钮参与周年答题，可以获得金币、秘文残片、三乘演妙等精美好礼。

清凉一夏活动开启！

斗云飘风

活动内容：活动期间，活动期间，各位仙家弟子可以在龙龟岛【夏悠悠】（236,132）处通过单人匹配或5人组排参与斗云飘风活动，在规定时间内收集纳凉球获得积分，每场结束后按积分排名结算奖励。

流水淘沙

活动内容：活动期间，各位仙家弟子可以在龙龟岛【海洋】（224,127）处领取【敛金球】和【淘沙铲】，使用后能够指示出个宝藏的地点，找准位置使用小铲子进行挖掘；挖掘时距离宝藏点越近，挖出的奖励就越丰厚！消耗【海贝币】可以在活动商人处购买更多的【敛金球】来进行挖宝哦！

沙中锦贝

活动内容：贝壳虽美，当数量众多的贝壳藏匿在沙砾中，就成了货真价实的“暗器”。为了防止游客乐极生悲，奚瓜筠特请诸位热心义士前去捡拾海边的贝壳，让其他夏日活动能够安全顺利地进行！

胖鸭大作战

活动内容：龙龟岛土著蓝丫丫突然发来求援，称用于装点岛屿的胖鸭不知为何“前来捣蛋”，向正巧在龙龟岛游玩的秦陵之盟弟子求助。秦陵之盟将此事告知参与活动的秦陵之盟弟子，有意者可在步云洲【蓝丫丫】（-225，-1）处进入海气含蜃螺，助她清除入侵家园的胖鸭。

☆秘境更新

新秘境开放：

战争位面·幻念之境：

受碧油唧影响，现有不明大魔盘踞其中，亟待处理；

普通难度：将于2022年7月14日中午12时开放；

体验难度：将于2022年7月17日中午12时开放；

☆任务更新

开启幻念之境任务

由于位面错乱，大量位于“战争位面”的魔物现身“和平位面”的光明野，如今小龙人已基本关闭了导致两个位面互通的裂缝，至于已经入侵此地的魔物则需要你去一一清除。

【战争位面·幻念之境】团本周长开启

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年7月14日