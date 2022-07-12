• 增加菜主管和泰丰楼出售食材数量
• [fix] 修复凉皮烹饪不出热干面食谱的问题
• 提高英魂【不语】-魂印【化缘】功能效果
• 菜主管售卖食材数量
• 修复鬼差详情闪退bug
• 地图探索度npc提示文本优化并降低达成收录所需的探索度条件
• [fix] 魂格商店刷新Bug
• 增加水井打水数量
• [fix] 剧情描述错字
• [fix] 修复霸王套装制作不了魂铃的bug
• [fix] 修改增力丹·大【灵兽】不生效bug
• [fix] 松鼠鱼、鱼咬羊食谱学习后烹饪列表不显示
• [fix] 天命丹-使用数量50颗BUG
• [fix] 大的灵兽增力丹不生效Bug
• 调整烹饪成功率受烹饪技艺和食谱熟练度影响
• 提高全部怪物的修为、灵力、魂力经验掉落（精英、boss大幅提高）；略微调高英魂升级所需修为
灵墟 update for 12 July 2022
7月12日更新
• 增加菜主管和泰丰楼出售食材数量
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