• 调整键盘移动逻辑，可以在设置中关闭键盘移动

• [fix] 通臂猿-等级显示错误

• 提升酒馆老板售卖料理数量

• [fix] 修复功法【妙手摘星指】【采兰赠芍手】不能突破的问题

• [fix] 妙手摘星指功法无法突破

• [fix] 母亲的遗物打开无效果

• 丰富了铁宝箱，银宝箱，金宝箱开出的物品【高级丹药】【灵兽蛋】【草药种子】等等。。

• [fix] 承道解锁【养神符】任务中任务提示位置错误的问题

• 增加各地饰品店制作钥匙的功能

• [fix] 修改了昆州货郎不出售粽子的bug

• 降低野外boss出现条件，击杀10只小怪出现事件

• [fix] 驿官道洞天福地出现两个仙人的残魂，产出两个卧佛的右手

• 增加上京城泰丰楼售卖食谱种类和帮助任务奖励食谱种类

• [fix] 蚁后巢穴地图错位bug

• [fix] 百草堂总部的委托bug，黄精

• 修复檀香冠不能强化

• 增加各地货郎出售鱼饵，钥匙，捕虫网数量(货郎重新刷新后生效)

• [fix] 插手柄，进游戏100%闪退

• 优化任务【圣虫】的关于尸猴的描述