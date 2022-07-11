• 调整键盘移动逻辑，可以在设置中关闭键盘移动
• [fix] 通臂猿-等级显示错误
• 提升酒馆老板售卖料理数量
• [fix] 修复功法【妙手摘星指】【采兰赠芍手】不能突破的问题
• [fix] 妙手摘星指功法无法突破
• [fix] 母亲的遗物打开无效果
• 丰富了铁宝箱，银宝箱，金宝箱开出的物品【高级丹药】【灵兽蛋】【草药种子】等等。。
• [fix] 承道解锁【养神符】任务中任务提示位置错误的问题
• 增加各地饰品店制作钥匙的功能
• [fix] 修改了昆州货郎不出售粽子的bug
• 降低野外boss出现条件，击杀10只小怪出现事件
• [fix] 驿官道洞天福地出现两个仙人的残魂，产出两个卧佛的右手
• 增加上京城泰丰楼售卖食谱种类和帮助任务奖励食谱种类
• [fix] 蚁后巢穴地图错位bug
• [fix] 百草堂总部的委托bug，黄精
• 修复檀香冠不能强化
• 增加各地货郎出售鱼饵，钥匙，捕虫网数量(货郎重新刷新后生效)
• [fix] 插手柄，进游戏100%闪退
• 优化任务【圣虫】的关于尸猴的描述
灵墟 update for 11 July 2022
7月11日更新
• 调整键盘移动逻辑，可以在设置中关闭键盘移动
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