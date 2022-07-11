【公告】后续两周的优化内容及未来版本内容预告

亲爱的渡魂人：

多谢您对《灵墟》的热情关注和支持！在EA版本发布以来，我们收集了大量玩家的宝贵意见，制作组由衷感谢并将在未来的两周内更新以下内容，对游戏体验进行优化和调整：

1、怪物经验调整

增加击杀怪物获得的修为、魂力经验，大幅提高野外精英、副本boss、任务怪物获得的修为、魂力经验，降低刷怪过多造成的枯燥感

2、野外遇怪方式调整

增加游走型的小怪，同时减少野区暗雷分布，降低正常赶路时遇怪过多造成的体验不好的问题

3、优化钓鱼系统

增加钓鱼灵器，获得灵器后可以批量钓鱼，一次性获得大量钓鱼产物，降低反复点击钓鱼的枯燥感

4、优化烹饪系统

增加烹饪灵器，获得灵器后可以批量烹饪，同时将烹饪技艺与烹饪成功率挂钩，技艺等级越高烹饪失败的概率越低，最高至不会失败。以提高烹饪系统的整体体验，降低枯燥感和挫败感

5、优化种植系统

增加随身田地灵器，获得灵器后可以随身种植农作物、药材，可以通过消耗一定的资源开启更多的地块，提高种植系统的便捷程度

6、优化背包系统

增加背包整理功能、增加背包搜索功能，降低寻找指定物品的繁琐度。

7、优化门派系统

增加全新的遗迹幻境，产出魂精、魂格、门派好感；增加全新的门派委托任务，通过追杀门派叛徒，获得门派赠与的魂精、魂格、门派好感。以降低门派好感、魂精、魂格的获取难度，提升游戏体验

8、优化宝图显示

相同的藏宝图在背包中堆叠显示，相同的藏宝图在快捷使用栏堆叠显示，优化同名宝图需要反复打开背包绑定快捷键的无用操作

以上便是接下来一段时间内制作组对《灵墟》进行的主要优化工作，当然全新的世界建筑系统、丰富多样的世界事件、神出鬼没的特殊人物也在紧张的制作当中，欢迎各位渡魂人关注后续steam社区和官方交流群（534061638）带来的最新谍报！届时，大家将可以在灵武大陆中自由建造各式各样的建筑，在特定的时间触发特殊的世界事件获得稀有的奖励，与神秘的特殊人物偶遇结缘！你想在野外建造可以随时传送的驿站么？你想改变某个城镇的结构么？灵武大陆未来的样子由你掌控，建造属于自己的灵墟世界！

我们真诚期待渡魂人们对本次调整的反馈，并希望大家可以提供更多的建议，感谢您的理解与支持！



《灵墟》运营团队

2022年7月11日