《后汉稽异录》测试版V0.74.0711更新

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███████ 更新日志 ████████

————2022/07/11—————

【版本号】V0.74Playtest

【剧情】更新至35关本篇+1关外传。

【剧情】调整了「濮阳之战（二）」「邺城之战」「南皮之战」的事件。

【平衡】调整了发石车系/床弩系武器的威力/特攻类别。

【平衡】调整/补完了部分人物的特性。

【平衡】调整了部分宝物的效果/适用兵种。

【平衡】调整了「阳平关之战」部分敌军的AI。

【平衡】调整了「军备所」花费的计算公式。

【功能】Steam版已实装成就系统及部分成就。

【功能】滚动文字将不再因点击鼠标左键而跳过。

【功能】转职为部分高阶职业时，现在将领可获取额外属性。

【功能】试用ReShade以增强画面效果。

【补完】优化了部分UI。

【补完】补完了Steam成就图标。

【补完】增强了弹药耗尽武器的提示。

【补完】替换了部分BGM。

【修正】修正了部分关卡敌军AI的错误。

【修正】修正了敌军可能会使用弹药耗尽的武器的错误。

【修正】修正了修正上个错误导致的我军无法补给弹药耗尽的武器的错误。

【修正】修正了部分地形的错误。

【修正】修正了部分错字。