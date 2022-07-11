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春秋 update for 11 July 2022

2022年7月11日版本更新说明

Share · View all patches · Build 9094493 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；
加入君主退位功能：君主册立嗣君之后，玩家可以随时自由地禅让君位给太子
修复暂停游戏之后，游戏中功能建筑建造、景观建筑建造功能继续进行的BUG；
对于先前版本中部分工坊建造在山地导致矿车通行不畅的问题，做了新的调整：工坊区只能在平原地形上进行建造
重制更精致的长城建筑段模型
添加新机制：新君即位之时，原先君主的成年子嗣，如果没有私邑封地，则会自动成为可供任用的势力栋梁人物
调整附近他国向玩家势力派遣细作的频次，同时修复他国已经灭亡，却可以继续向玩家都城派遣细作的BUG
将臣下建言的兵车购买途径，由从他国购买改为从大商贾处购买
*适当调整并提高玩家势力建造新城邑时，可选建造城邑地点的距离半径

Changed files in this update

Depot 1516821
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