更新说明 V0.7.5

重要提醒：

当前版本为调试版本，如果不能正常打开游戏，请尝试下载 Wwise Launcher

增加了BGM

在玩家进入酒店后，小鸡主动脱离队伍并在酒店一楼等待，切换场景后在玩家附近生成小鸡。

在酒店保存后，小鸡的生命值也回满

修复了坚韧硬糖buffUI不消失的问题

修复Bug，道具更换过在背包中的位置后，会导致道具关联的节点无法找到正确的背包位置，以至于无法正确的删除该道具

修复了小鸡无法装备弹药类装备的bug

新增投放设备：空投舱

在翻滚时禁用射击