更新说明 V0.7.5

重要提醒：
当前版本为调试版本，如果不能正常打开游戏，请尝试下载 Wwise Launcher
增加了BGM
在玩家进入酒店后，小鸡主动脱离队伍并在酒店一楼等待，切换场景后在玩家附近生成小鸡。
在酒店保存后，小鸡的生命值也回满
修复了坚韧硬糖buffUI不消失的问题
修复Bug，道具更换过在背包中的位置后，会导致道具关联的节点无法找到正确的背包位置，以至于无法正确的删除该道具
修复了小鸡无法装备弹药类装备的bug
新增投放设备：空投舱
在翻滚时禁用射击
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当前版本为调试版本，如果不能正常打开游戏，请尝试下载 Wwise Launcher
增加了BGM
在玩家进入酒店后，小鸡主动脱离队伍并在酒店一楼等待，切换场景后在玩家附近生成小鸡。
在酒店保存后，小鸡的生命值也回满
修复了坚韧硬糖buffUI不消失的问题
修复Bug，道具更换过在背包中的位置后，会导致道具关联的节点无法找到正确的背包位置，以至于无法正确的删除该道具
修复了小鸡无法装备弹药类装备的bug
新增投放设备：空投舱
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