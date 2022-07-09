挂机神话 20220709 混沌秘境

实装【企业】秘境考古3级，开放混沌（红色）难度秘境

混沌秘境为本作最终极的挑战，会掉落比上古、洪荒更多的龙魂数（已实装），并会在后续更新中产出更强大的混沌古宝（未实装）

秘境难度在重置时选择，与上古、洪荒秘境同样，混沌秘境使用30个情报进行重置

关于古宝掉落，由于混沌古宝尚未面世，混沌秘境将临时掉落洪荒秘境的古宝，后续混沌古宝面世，将逐步替代古宝掉落，最终混沌秘境将只掉落混沌古宝

混沌秘境难度极高，在混沌古宝面世前，有难以通关的风险，请各位萌萌谨慎挑战 ( 说的是那些情报量不足的萌萌！谨慎投资别进去头被打飞了！ )

混沌秘境的后续更新说明：

混沌秘境同样将会有新的古宝种类，该类古宝不在上古、洪荒秘境中掉落 (这次又要翻牌哪个属性呢？)

此外，混沌秘境也将掉落现有古宝的混沌版本，届时萌萌们可以直接选择混沌古宝培养，也可以将现有古宝升级成混沌古宝（从设计目的上，同级别内所有机制的古宝并不会有数值优劣之分，只有使用搭配之别）

Q群：622868992

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

ps制作人狮子的啐啐念：

狮子只想单纯做一个游戏人，不想做一个商人

狮子只想专心做出好玩的游戏，不想花太多精力和手段去控评

狮子因此只能使用最原始的手段

我滚地撒娇，求好评 求好评 求好评 求好评 求好评！

祝各位 修士 女修 仙人 仙女 魔人 魔女 妖修 妖姬 猛鬼 女鬼 傀儡

周 末 愉 快 ！