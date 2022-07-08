0.5.0 大版本更新

新增

· 新增可用机甲

机甲介绍：

机甲作为初始飞行器的后期替代品

按F键切换机甲/飞行器

机甲主武器是近战武器，副武器是重型加特林

近战武器范围极大，且后期伤害极高

重型加特林后期拥有副武器伤害且射速极高（会消耗弹药）

重型加特林的弹药可造成溅射伤害

机甲在后期拥有很高的伤害抗性

按Shift键加速时机甲会切换到飞行姿态

按空格键使用跃击，可造成较大范围伤害并击飞附近的虫子

机甲会消耗血晶作为燃料，血晶消耗殆尽会自动切换回飞行器

机甲属性可自由调节，属性越高血晶消耗越多

机甲共享飞行器升级

机甲共有4个涂装，需要击杀虫王解锁

· 新的主界面，并添加一首主界面曲目

· 新增动态准星效果，默认设置改为开启准星显示

修改

· 主武器射速加成最高200%，超出部分会额外增加主武器伤害

· 提高主武器后期输出能力

· 副武器弹药在停止射击时才会开始填装

· 导弹伤害从100%副武器伤害调成到300%

· 蜂群导弹伤害从每发50%副武器伤害调整到100%

· 提高蜂群导弹的飞行速度

· 无人机射速不再受副武器填装速度影响

· 移动速度加成从每级提升0.1%调整到0.05%，最高移速加成从200%调整到100%

· 能量护盾抵挡伤害比例从每级提升0.1%调整到0.05%

· 副武器填装速度每级提升从0.5%调整到0.2%

· 虫潮出现频率会根据风险等级提高

· 降低虫子基础伤害，并提高伤害成长速度

· 降低虫子的初始移速

· 提高虫子的血量成长

· 提高后两只虫王的血量

优化

· 对虫群进行了优化，提高了一些帧率（相比之前版本，在后期帧率提升较为明显）

Bug修复

· 修复玩家在高风险区域会被大体积的精英怪撞飞的Bug