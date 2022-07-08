時隔21年再發新作 《仙劍客棧2》今日上市

《仙劍奇俠傳》官方衍生PC單機新作《仙劍客棧2》今日發佈，已登陸steam平臺，售價399元，首周9折折扣。

本作是一款集餐廳經營、角色扮演、戀愛養成等諸多要素為一體的經營模擬遊戲，遊戲中，李逍遙、趙靈兒、林月如…等仙劍歷代角色將登場，一起共同經營「逍遙客棧」，打造一個溫馨浪漫大團圓的平行時空世界。

遊戲最新宣傳視頻：

關於《仙劍客棧》：

《仙劍客棧》是《仙劍奇俠傳》官方衍生PC單機遊戲，遊戲延用了李逍遙、林月如、趙靈兒…等經典角色，通過輕鬆的劇情、有趣的玩法，成功打造出了一款讓玩家非常喜愛的衍生遊戲作品。《仙劍客棧》第一代發售至今已有二十一年。

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招募夥計，建造屬於自己的餐廳客棧

仙劍歷代系列作的知名角色，酒劍仙、景天、雲天河以及眾多仙劍人物均可招募成為客棧重要的夥計幫手，共同打造理想的家園客棧。



鑽研菜譜，提升美食佳餚的評價體驗

研究提升各式佳餚美食，獲得每日來店客人的優良評價，提高客棧名聲等級。



菜單配置，排列組合最佳的主打菜單

搭配安排每日菜單表組合，溫暖滿足每一位來店的饕客味蕾。



雲遊四海，探索訪求傳說的廚具食材

遊歷探訪世界各地，尋找提升客棧的經典廚具以及取得生長異地的特色食材。



約會談心，甜蜜翻轉過去的悲傷遺憾

通過每日經營後的約會增加好感度，喝茶、野餐、下棋、賞月……一段段全新的愛情故事將在此上演。



各位掌櫃，你將帶領逍遙客棧成為名震天下的第一客棧，還是門可羅雀的破產倒楣蛋？讓我們一起創造浪漫精彩的故事吧。

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