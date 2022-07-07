【测试版本0.9.2.456】7.7更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

添加了门派中派发任务的系统

在派发任务的系统中，你可以通过消耗门派声望和灵石，悬赏门中弟子帮你收集四品及以下的常见丹药、药材和炼器材料。

不过在这之前，你要先成为门派长老，然后就可以在宗门大殿发布任务了。

派发任务时会根据你需求的物品扣除你的灵石，同时每派发一个类型的任务都会扣除一点声望。

门派中的练气和筑基期弟子会根据自己的能力接取任务，并在接取后的一段时间内完成任务。

而如果任务的要求过高，就有可能无人问津，这时可以取消任务，并取回自己的灵石，但是被扣除的声望并不会返还。

优化：

优化了两派之争后续任务的剧情和文案。

Bug修复：

周一把这周的bug耗尽了，等待bug恢复中。

本周碎碎念：

惊！碎碎念能量已耗尽！

尝试萌混过关（溜

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

旧版测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了

在上个版本更新中我们加入了新的存档系统

新的测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/（觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到）



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案