《古剑奇谭网络版 海外版》7月7日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年7月7日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆秘境调整

新秘境/新难度开放预告：

随着各位仙家弟子的努力修炼，已经具有了协助小龙人处理更强大碧油唧的实力，是时候消灭作乱的碧油唧维护龙星领域的和平了！

战争位面·魔战之地：

受碧油唧影响，此处现有大量魔物肆虐，群魔混杂，亟待处理；

普通难度：将于2022年7月7日中午12时开放；

体验难度：将于2022年7月10日中午12时开放；

战争位面·幻念之境：

受碧油唧影响，现有不明大魔盘踞其中，亟待处理；

普通难度：将于2022年7月14日中午12时开放；

体验难度：将于2022年7月17日中午12时开放；

战争位面·诛邪之野：

受碧油唧影响，率领魔族大举进攻的罪魁祸首而今正在其中；

普通难度：将于2022年7月21日中午12时开放；

体验难度：将于2022年7月24日中午12时开放；

☆任务调整

开启魔战之地任务：

你接到一封来自小龙人０７的求援信，他在信中表示——碧油唧又来了！情况看起来还挺严重的，赶紧前往步云洲寻找露露询问情况。

【战争位面·魔战之地】周长开启。

☆数值调整

秘文残片·动态周获取上限提升至16枚。

秘文残片·动态转化秘文残片·贰贰伍提高至8枚。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年7月6日