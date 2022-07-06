《古剑奇谭网络版 海外版》7月7日更新维护公告

各位仙家弟子：
《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年7月7日05:30进行例行停机维护。
“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。
本次维护更新内容如下：
☆秘境调整
新秘境/新难度开放预告：
随着各位仙家弟子的努力修炼，已经具有了协助小龙人处理更强大碧油唧的实力，是时候消灭作乱的碧油唧维护龙星领域的和平了！
战争位面·魔战之地：
受碧油唧影响，此处现有大量魔物肆虐，群魔混杂，亟待处理；
普通难度：将于2022年7月7日中午12时开放；
体验难度：将于2022年7月10日中午12时开放；
战争位面·幻念之境：
受碧油唧影响，现有不明大魔盘踞其中，亟待处理；
普通难度：将于2022年7月14日中午12时开放；
体验难度：将于2022年7月17日中午12时开放；
战争位面·诛邪之野：
受碧油唧影响，率领魔族大举进攻的罪魁祸首而今正在其中；
普通难度：将于2022年7月21日中午12时开放；
体验难度：将于2022年7月24日中午12时开放；
☆任务调整
开启魔战之地任务：
你接到一封来自小龙人０７的求援信，他在信中表示——碧油唧又来了！情况看起来还挺严重的，赶紧前往步云洲寻找露露询问情况。
【战争位面·魔战之地】周长开启。
☆数值调整
秘文残片·动态周获取上限提升至16枚。
秘文残片·动态转化秘文残片·贰贰伍提高至8枚。
感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！
《古剑奇谭网络版 海外版》项目组
2022年7月6日
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