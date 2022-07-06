0706（版本尾號TP202207051810）更新內容

本次更新主要是做了底層的效能優化，

應該能有效改善 《烘焙屋》←→《觀看劇情》 的切換速度。

同時，也納入了手遊時期的一些重要活動讓店長收藏。

本次更新後，

甜點王子2典藏版的內容已經趨近完整。

接下來我們會再處裡少部分店長遇到的問題。

然後，飛行船就要開啟自動導航模式穩定飛行了！

0706（版號）更新內容如下：

飛往巴黎後，開放情人結任務，製作草莓甜點可兌換七夕祭劇情。

※劇情收錄在《圖鑑》▶《活動劇情》▶《祈願七夕》 溫哥華5-3後，開放情人糖任務，製作巧克力甜點可兌換唇間誘惑劇情。

※劇情收錄在《圖鑑》▶《活動劇情》▶《唇間誘惑》 開放戀愛甜點成就：販售戀愛甜點可解鎖成就，獲得情人節劇情、白情情書。

※劇情收錄在《圖鑑》▶《活動劇情》▶《浪漫時光》

※為方便選擇甜點，製作甜點頁面中，已將《戀愛食譜》及《主題食譜》獨立成個別分頁。 造型商店中，開放使用星空石兌換貓耳造型。拉尼爾、伊恩造型附帶喵喵物語劇情。

※溫馨提醒：指派夥伴30分鐘以上採買可獲得房間禮物，

※ 《贈送夥伴禮物》▶《升級造型》▶《造型幣++》▶《解鎖更多造型》 交換所新增《房間家具》分頁，

可用星塵幣兌換《星空露營》及《水晶糖》系列房間家具。 交換所開放《星空石》兌換《星塵幣》。

需先解鎖婚紗劇情後，交換所《特殊造型》分頁中才可看到商品。

解鎖土象夥伴婚紗劇情後，開放使用土象星空石兌換星塵幣。以此類推。 數位次元DLC中，漏給了伊恩及尹宇的專屬髮型。

已領取DLC的店長，可前往DLC分頁中補領。 星空樹中，點擊《解鎖房間》的點後，可播放《解鎖房間劇情》。

（原功能為進入夥伴房間） 主線4-6前，烘焙屋左下角會顯示新手教學網頁入口，以幫助新手店長了解系統功能開放時間。

10.轉蛋專屬商店中新增物品數量顯示。

《已購數量》即為目前擁有數量。

其餘細部修正

1.修正慧的取材邀約無法觸發的問題

2.修正模板介面中，增加模板會當掉的問題

3.修正繁體版新手教學網頁顯示成簡體版的問題

4.修正換裝介面中，沒有顯示情侶裝主題的錯誤

5.修正點心時間圖上的文字（10分鐘改成30分鐘）