2022年7月6日服务器维护公告

尊敬的上仙们：
我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。
维护时间：2022年7月6日10:00-12:00
维护范围：全区
更新内容：
1.7月6日—7月12日开放“仙侠录双减YYDS、寻宝奇兵众人夺、幸运装扮半价售”活动。
2.7月6日—7月12日限时出售“年中寻宝礼”。
3.红包商城取消道具“查询符和五行查询符”出售。
4.调整寻宝奖池。
5.修正仙尊“嗜血、反震”技能无效的问题。
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
尊敬的上仙们：
我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。
维护时间：2022年7月6日10:00-12:00
维护范围：全区
更新内容：
1.7月6日—7月12日开放“仙侠录双减YYDS、寻宝奇兵众人夺、幸运装扮半价售”活动。
2.7月6日—7月12日限时出售“年中寻宝礼”。
3.红包商城取消道具“查询符和五行查询符”出售。
4.调整寻宝奖池。
5.修正仙尊“嗜血、反震”技能无效的问题。
Changed files in this update