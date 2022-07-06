2022年7月6日服务器维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2022年7月6日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

1.7月6日—7月12日开放“仙侠录双减YYDS、寻宝奇兵众人夺、幸运装扮半价售”活动。

2.7月6日—7月12日限时出售“年中寻宝礼”。

3.红包商城取消道具“查询符和五行查询符”出售。

4.调整寻宝奖池。

5.修正仙尊“嗜血、反震”技能无效的问题。