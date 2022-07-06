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仙侠世界2 update for 6 July 2022

2022年7月6日服务器维护公告

Share · View all patches · Build 9067959 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

尊敬的上仙们：
我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2022年7月6日10:00-12:00
维护范围：全区

更新内容：
1.7月6日—7月12日开放“仙侠录双减YYDS、寻宝奇兵众人夺、幸运装扮半价售”活动。
2.7月6日—7月12日限时出售“年中寻宝礼”。
3.红包商城取消道具“查询符和五行查询符”出售。
4.调整寻宝奖池。
5.修正仙尊“嗜血、反震”技能无效的问题。

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