【稳定版本0.9.1.154/测试版本0.9.2.452】7.5更新公告

更新：

李青麟个人剧情

现在在天魔眼中会触发李青麟的特殊个人剧情。

随后若是你与李青麟成为了好友，就能在金丹期收到他后续剧情的传音符。 炼器图标更新

添加了炼器产出的纯阳法宝和通天灵宝级别的钟、匣、环和针的图标。

这下所有炼制出来的武器的各种属性和各种品阶的图标都已经补完了。

优化：

NPC传音符中索要寿元丹药的优化

现在NPC索要寿元丹药时会检查自己的耐药性了。

如果这一品阶的寿元丹耐药性满了的话，他就会索要更高品阶的寿元丹。 背包错误检查功能

如果背包中存在已经被取消订阅的mod中的物品，会进行额外的提示，并且不会使背包卡死。同时还可以移除这些错误的物品。 创意工坊相关优化

现在创意工坊中可以直接在管理页面打开mod所在文件夹了。

同时现在上传mod选择前置mod时可以从所有自己已订阅的mod中选择了。 存档间隔优化

由于存档的史诗级优化，现在存档的间隔时间选项中加入了无间隔选项。 在千流岛的剧情对话中加入了境界判定 调整了游戏中美术资源的位置

这次更新下载这么多东西其实主要是因为这个（欸嘿）

Bug修复：

修复了快速存档和读档+装备方案复合造成的复制物品bug 修复了返火吐焰诀效果错误的bug 修复了各种在剧情中快速存读档导致后续剧情对话遗失的bug 修复了在焦飞剧情中可能会误杀麻老九导致两派之争后续任务异常的bug 修复了三相生骨诀特效位置错误的bug 修复了NPC主动与你论道时不会出现气道的bug 修复了焦飞在野外洞窟触发的剧情可以无限重复触发 修复了妖丹商品分类错误导致售价加成出错的bug 修复了NPC耐药性失效的bug（仅测试版） 修复了NPC通过传音符索要和赠礼时物品固定的bug（仅测试版）

周一的碎碎念：

周一照例的修Bug和同步稳定版。（假装今天是周一，才不是昨晚到快下班了的时候还在修bug的原因）

短短一个周末，离火门就这么覆灭了。（指官方24群）

键政强者恐怖如斯。

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或者官方QQ群里找管理或者到论坛发帖。

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