English

Butterfly wings can now be used in the Inner Chamber of Queensmouth Church.

[Sins of the Father]Story continues. (Variable changed from 520 to 555. And Eve gets a new cutscene.)

简体中文

蝴蝶之翼现在可以在王后镇教堂内部房间使用。

【父辈的原罪】故事继续。(剧情变量从520到达了555.同时伊芙有了一个新的过场动画。)