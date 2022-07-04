重构版本 1.1.0.0 正式发布

由于最近一个月身体状况实在是差，整个游戏重做的时候大部分是懵逼状态，新BUG可能较多。

更新内容如下：

1.系统架构

游戏底层系统完全重构，解决了大部分旧架构导致的问题。设计上为了保证游戏的流畅度，现在释放技能是直接创建分身施法，不会再对玩家的普攻行为进行干扰。

2.经济系统

增加了经济系统，可购买的物品分为金币物品和妖魂物品，其中金币为每次击杀妖怪掉落，金币物品可以小幅度提升角色属性。妖魂为每次击杀获取，妖魂物品可以带来大幅提升，但是购买次数有限。

3.技能系统

唯一可选角色的技能进行了重新设计，由于经济系统的加入，把原来用技能叠BUFF的机制暂时移除了，后续会再加入。（主要还是怪物的丰富度不够玩家砍的）

4.其他优化

为了极大的优化游戏占用的硬盘空间，暂时移除了主角的衣服，目前暂时光屁股打架了，请大家忍一两个版本。同时由于对贴图进行了高强度压缩，所以画质可能有所降低。

5.画面设置

暂时删除了玩家反馈效果较差的复古渲染滤镜，后续会加上黑白渲染滤镜一起回归到玩家设置中。

6.操作改动

由于玩家及我本人都觉得即时战略的操作方式在玩这种割草游戏时实在是按的手太累了，所以现在的操作方式修改为了WASD移动，鼠标左键攻击，QEZ和空格、鼠标右键来释放技能，具体的会在游戏开始时显示于屏幕下方，按说明按钮可以再显示操作提示。

设置界面暂时移除了即时战略的操作支持，由于是一个人做的，暂时没有能力搞其他语种，所以也没有语言选择。

7.短时间内的开发计划

根据其他游戏的体验效果，以及我个人对这款游戏定位上轻量化（快餐化）的想法，目前打算把每个副本设置为20分钟的体验时长，在10分钟时增加精英怪，20分钟时加入最终boss战，一张地图为一个修为等级，只有在当前修为等级满级且通关才会解锁新地图。

举个例子，当前只有一张地图，玩家最终只能达到100级，也就是练气圆满，新的地图开始时便是筑基初期，同时玩家的练气期数据会继承到新的修炼中。目前怪物机制上已经趋向于这一设想，但是BOSS战的内容还没有完全架构完，目前的20分钟结尾是“妖潮”。

8.长期的开发计划

新增地图会是完全独立的主题和内容，每张地图的怪物类型是4个，BOSS是一个，主题风格是不同的时代，总不能一个五千年元婴期出来朝代都不变的吧。除此之外还会做新的英雄，对应4个新的技能。对现有的角色机制也会进行完善，包括增加更多的数据开放（比如攻击动画速度，技能冷却），攻击距离超过300改变攻击方式的细节优化。

常言道，“一个开发者的前10个游戏都是垃圾”，这是我第6个上架发售的游戏，所以也还是在“垃圾”的范畴内，我也就做得到随意点了。所有想到的MOBA、RPG相关的游戏机制和玩法都会做到这个游戏里。虽然不是抢先体验（Earlly Acess）模式，但是本游戏是会长期更新下去的。