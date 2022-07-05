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坦克大战：共和国之辉 update for 5 July 2022

2022年7月5日 1.6.4.000版本更新

Share · View all patches · Build 9056623 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新日志：

新增：

1、新增自行火炮型指挥官—戈沃罗夫、新增辅助攻击型女指挥官—关露
2、新增新自行火炮单位—天怒坦克、PLZ-05b、新增重型坦克—巨鼠坦克
3、巴洛克飞艇技能调整,伤害大幅提高

优化

1、世界boss活动优化
活动可提前2小时进入界面，勾选自动战斗，可离线参与下轮世界boss活动

2、国战玩法修改

  1. 军团占领的城市放弃时间从12小时变为8小时
    2）国战相关UI修改（世界形势UI修改，主城科技入口，主城出城回城入口，国战任务UI，国战资源点入口修改，队伍队列展现） 3）国战新增属性——资源保护科技，保护一定量的资源不被其他玩家掠夺
    4）国战新增每周攻城最后一击宝箱获得次数限制，同时增加了部分城市的最后一击宝箱奖励
    5）现在离线10天以上玩家，现在其资源产量会极大的下降
    6）新增国战在同一个场地连续战斗的连胜buff，连胜buff越高属性下降越多
    7）国战向敌对玩家部队出征，设定每日出征收益次数限制，剩余次数不足，无法获得收益
    8）新增基地免战罩子道具功能，免战道具可通过国战任务、每月登陆获得
    9）国战任务线新增和修改
    10）世界积分商店高级指挥官的显示等级调整为90级

3、聊天
世界发言每日免费次数提高到20次，跨服发言每日免费次数增加到10次

4、系统相关
1）为避免玩家更新后不知道自己账号，在更新界面增加账号入口，可以查看自己登陆过的账号和密码
2）因苹果平台要求，增加苹果专用删除账号功能

BUG：
修复并优化游戏部分异常问题

Changed files in this update

坦克大战：共和国之辉 Content Depot 1002931
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