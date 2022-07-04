挂机神话 20220704 圆饼出击

修正附带点燃堆叠伤害的公式，（修正前因实装错误会稍弱于中毒与流血，修正后与中毒流血持平）

锁定dot类伤害（中毒/流血/点燃）伤害池最高上限，避免出现数据溢出而发生的不可控情况

Q群：622868992

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！