《古剑奇谭网络版 海外版》6月30日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年6月30日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆斗法调整

铭锋论剑新赛季【月朔会】开启：

在铭锋论剑中获胜可获得代币【朔月印】，增加战阶分提升段位。到达指定段位可获奖励称号【月朔客】、挂饰【朔夜铠】、头像与头像框【朔锋】【幽夜】、动态头衔【剑惊月朔】。

组成战旅铭锋论剑中获胜可获得战旅分数，本赛季结束后按照排名发放奖励。战旅排行前十者可获称号【月盈亏】，前八十者可获动作【朔方辉月】

云海争锋赛季开启：

盟会加入阵营后，其成员可完成任务【冰晶敛云】收集盟会资源，盟会可消耗资源参与【云海争锋】，夺取仙岛，占领仙岛的盟会每周可以收获可交易的坐骑奖励【绛株仙执】

其他修改：

十洲剑试初始装备商店处上架【藏元石·叁·斗法】。

制造-凝练灵石中，添加【藏元石·伍·斗法】的合成配方、可在配方训练师处学习（注：藏元石·叁·斗法】无法合成更高级的藏元石）

☆秘境调整

秘境难度开放：

【天荒魔渚】【鼎湖】的困难难度将在2022年6月30日中午12时开放。

☆通用调整

新增道具遗珠宝鉴·佚光，可用于兑换遗珠宝鉴，用于提升装备机缘

225及以上装等装备分解时不再产生对应装等的秘文残片，转而获得对应部位的遗珠宝鉴·佚光。获得遗珠宝鉴·佚光的数量由装备装等与已提升的机缘决定。

修复225装等信物、项链镶嵌孔数量异常的问题。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年6月30日