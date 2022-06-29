挂机神话 20220629 圆饼出击

新增追猎BOSS — 百战·洪荒相柳，现在在黑市的追猎券中有可能出现关于此类异兽的定位信息了

优化抗性算法，现在玩家角色的抗性在对抗控制特效，尤其是群体控制特效时，将更加高效

Q群：622868992

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！