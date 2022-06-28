小型更新补丁v0.6.5i - 20220629

1、优化。在拥有火光的关卡会将玩家的心愈药瓶补满，但心愈药瓶的回复量改为原来的一半，且敌人掉落的P点回血量也大幅减少。使用本我复活不会重置药瓶数。

2、重要修复！修复了平台跳跃的BUG，使得平台的跳跃与控制更为顺畅。并修复了闪避过程中有时会变回站立状态的BUG。

3、修复。修复了岚舞的按键操作说明，更改部分技能的描述。

4、修复。修复了防御时会瞬间回到地面的BUG。

5、优化。当单位（无论敌我）处于完美弹反帧和闪避无敌帧时，伤害判定点将扩大25%（部分敌人会更大）

6、优化。莉莉白二阶段的血量下调20%，且去除心眼模式下莉莉白的真实伤害豁免。

7、优化。减少了莉莉白二阶段的特效数目，以防低配电脑掉帧。

8、修复。修复了莉莉白二阶段旋转俯冲会有时被平台卡住的BUG

9、优化。减少了部分敌人（树之守护者、仁王口蘑等）近战攻击的伤害判定大小和判定时长

10、优化。为莉莉白的大部分招式的攻击后摇添加了易伤时长。

11、优化。为了让莉莉白的战斗难度和被削弱前依旧不相上下，为莉莉白添加了新的弹幕压制技能。