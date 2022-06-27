【正式版本v0.25】6.27更新公告



亲爱的玩家们：让你们久等了。我们发布了游戏正式版本的重大更新。

游戏整体框架改动：

以往版本的游戏内事件全部是以固定事件出现的方式呈现在玩家面前，这种方式不但让玩家觉得无聊，而且有些事件可能永远不会出现在玩家的面前。所以我们重构了事件脚本的管理方式，增加了剧情的随机性，让玩家可以有机会体验到更多精彩有趣的事件。同时我们还对游戏进行了优化，提升了编译速度，并且大幅提高了游戏整体流畅度。



游戏画面改动：

这款游戏画面平淡无奇，甚至可以说是十分简陋。我们深知这一点，并且一直尝试对画面这一方面进行改动。奈何开发者对美术一窍不通，所以搁置了非常长的一段时间。但是随着美术素材提供者的出现，我们更新了开始界面的动态背景，设计了全新的游戏标题logo，全新的UI， 并且更新了多套游戏内的人物形象 ，为游戏内界面增加了背景，使游戏整体看起来更加美观。





游戏内容改动：

我们对游戏机制进行了大幅度的更改与重做，旨在提升游戏的操作性与乐趣。

增加了丰富多彩的「技能」 系统，19种全新的技能可以为玩家带来全新的游戏体验。告别了以往只有自动攻击的枯燥游戏方式，现在玩家可以在游戏过程中不断解锁新技能并且对技能进行升级，组合出最适合自己的技能流派。



在游戏中每月的开始设置了「准备阶段」，旨在为玩家准备一段时间对接下来所面临的挑战进行准备，避免从头到尾一直操作不停的状况发生。在准备阶段中玩家可以对技能进行选择与升级，解锁新的天赋，选择自身的学习态度，在跳蚤市场中进行购物等多种行动。



在创建人物界面，我们更增加了「肌肉男」，「乐天派」，「书呆子」等预设角色，他们在拥有独特个性的同时，更是拥有独一无二的技能， 相信他们会给玩家带来不同的游戏体验。

未来更新计划：

感谢玩家们一直以来的陪伴，我们不会放弃对这款游戏的开发。我们计划在未来版本中进一步细化游戏画面，充实游戏内容，优化游玩体验，为游戏增加更多的玩法与功能。

现阶段的构想：

对游戏内的社交模拟方面进行大幅度充实。现阶段的构想是在游戏内增加同学，朋友等人物，玩家将可以与他们聊天，交友，一起外出游玩，甚至进行交往等。

进一步优化游戏画面。

进一步增加游戏内的事件。

增加新的游戏玩法。

大幅降低游戏事件制作器的上手难度，让玩家可以更加轻松地制作自己的事件包并与他人分享。

我们十分需要玩家们的宝贵意见。在您游玩这款游戏的过程中如果发现哪些您觉得不尽人意的地方，哪些可以进一步优化的地方，哪些做得不好，可以直接删除的地方，或是您以后想在游戏内玩到的内容，想进一步体验到的游戏玩法，请您加入我们的QQ群，或是通过游戏内设置的联系作者功能与我们进行联系！我们十分期待与您的直接对话！