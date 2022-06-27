2022年6月27日更新说明

重设散关附近一段道路

修复他国军阵实时信息有延误的BUG

在建造城邑选址功能中，加入右键取消建造选址的机制

修复因为上一个版本更新，导致添加右键取消城邑建造之时城邑不显示的BUG

同时征召多个单位之时，减少单位点位上不断转圈漂移并互相扰动的情况

添加在玩家集权度过低之时，城邑可能叛变的提前预警提示信息

修复鲁国一块地块染色显示

限制在东南一带不可通行地区AI势力建造城邑

*版本更新后，如果就存档载入后有闪退或者其他故障，由于数据冲突导致，可以尝试开新局