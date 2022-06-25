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修仙立志传 update for 25 June 2022

版本号0.0.4.26更新

Share · View all patches · Build 9006522 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

版本号0.0.4.26
2022年6月25日
优化
1.增加了一键服用丹药功能。（位于丹药界面）
2.增加了存档后台备份机制。保存位置为安装目录backup文件。
3.更新了宗门精英的头像美术。（没错，变丑了）

修复
1.修复了存档机制中的某稀有bug。

《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。
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