版本号0.0.4.26更新

版本号0.0.4.26
2022年6月25日
优化
1.增加了一键服用丹药功能。（位于丹药界面）
2.增加了存档后台备份机制。保存位置为安装目录backup文件。
3.更新了宗门精英的头像美术。（没错，变丑了）
修复
1.修复了存档机制中的某稀有bug。
《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。
诚邀加入鞭策Q群：1032303023
欢迎任何建议、意见及bug反馈，也欢迎有志同道合的朋友加群聊sao！
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3.更新了宗门精英的头像美术。（没错，变丑了）
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