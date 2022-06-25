2022年6月25日版本更新说明：

添加最后25个真实地名，至此游戏内所有地块皆有地名

添加“B”键快捷键打开建造面板的功能

修复更新版本蛮夷使臣一直出现的BUG

修复AI复国时，旗帜显示错误的BUG

修复部分情况下君主界面上角色健康值显示错误的BUG

添加君主爵位提升，同时提升势力基础集权度的功能

调整顶视图显示

若游戏更新后，载入先前的旧档存在跳出等问题，则是由于新旧数据不兼容，可以开新局