2022年6月25日版本更新说明：
添加最后25个真实地名，至此游戏内所有地块皆有地名
添加“B”键快捷键打开建造面板的功能
修复更新版本蛮夷使臣一直出现的BUG
修复AI复国时，旗帜显示错误的BUG
修复部分情况下君主界面上角色健康值显示错误的BUG
添加君主爵位提升，同时提升势力基础集权度的功能
调整顶视图显示
若游戏更新后，载入先前的旧档存在跳出等问题，则是由于新旧数据不兼容，可以开新局
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2022年6月25日版本更新说明：
添加最后25个真实地名，至此游戏内所有地块皆有地名
添加“B”键快捷键打开建造面板的功能
修复更新版本蛮夷使臣一直出现的BUG
修复AI复国时，旗帜显示错误的BUG
修复部分情况下君主界面上角色健康值显示错误的BUG
添加君主爵位提升，同时提升势力基础集权度的功能
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若游戏更新后，载入先前的旧档存在跳出等问题，则是由于新旧数据不兼容，可以开新局
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