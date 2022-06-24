【测试版本0.9.2.439】6.24更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

创意工坊

游戏已经开启了创意工坊。

现在可以在游戏中订阅、管理、上传创意工坊中的mod了。

Steam上的创意工坊页面也同步开放。

创意工坊更新后原有的BepInEx会失效，需要在创意工坊中订阅对应版本的BepInEx。

对于原来使用mod的玩家可以在mod作者上传至创意工坊前先在创意工坊中订阅BepInEx和Next，并将Next下的mod移动至觅长生安装位置下的“本地Mod测试\plugins\Next”路径下，并且注意及时删除已在创意工坊中订阅的mod，以避免冲突。

特别提醒：有部分电脑可能因为一些奇奇怪怪的原因无法兼容BepInEx，所以如果出现订阅BepInEx后游戏无法启动的情况，请到库设置中的创意工坊中取消订阅。

人物素材更新

这周我们对男修的五官进行了整体的调整和优化。

同时还调整了女修的第一套和第二套服装，以及男修的第一套服装。

优化：

火道悟道浴火优化

浴火：当【灼烧】层数低于自身血量上限的20%时，你自身的【灼烧】不再造成伤害，而是恢复等量生命值。

我们给浴火增加了可生效的上限，现在的浴火可以满足火系流派利用灼烧回血的需求，也避免有了浴火后完全免疫灼烧这种过于imba的问题。现在灼烧流派的对战也不会陷入无尽的轮回了。 降低了极简难度下大境界突破关卡的难度

Bug修复：

修复了焦飞的引火还能在拍卖会买到的bug 修复了金丹期声望只有略有薄名就可以拜访五大门派的bug 修复了法器-虹给予的护盾与描述不符的bug

本周碎碎念：

由于策划最近的灵思枯竭导致程序获得了短暂的空闲，于是我们就把创意工坊给摸出来了。

理论上在存档结构优化后，游戏的底层应该可能也许不会有什么大的会导致大量mod失效的变动了吧（感觉flag已经立起来了）。

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

旧版测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了

在上个版本更新中我们加入了新的存档系统

新的测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/（觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到）



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案