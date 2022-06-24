【测试版本0.9.2.439】6.24更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
——————————————————————————————————————————
更新：
- 创意工坊
游戏已经开启了创意工坊。
现在可以在游戏中订阅、管理、上传创意工坊中的mod了。
Steam上的创意工坊页面也同步开放。
创意工坊更新后原有的BepInEx会失效，需要在创意工坊中订阅对应版本的BepInEx。
对于原来使用mod的玩家可以在mod作者上传至创意工坊前先在创意工坊中订阅BepInEx和Next，并将Next下的mod移动至觅长生安装位置下的“本地Mod测试\plugins\Next”路径下，并且注意及时删除已在创意工坊中订阅的mod，以避免冲突。
特别提醒：有部分电脑可能因为一些奇奇怪怪的原因无法兼容BepInEx，所以如果出现订阅BepInEx后游戏无法启动的情况，请到库设置中的创意工坊中取消订阅。
- 人物素材更新
这周我们对男修的五官进行了整体的调整和优化。
同时还调整了女修的第一套和第二套服装，以及男修的第一套服装。
优化：
-
火道悟道浴火优化
浴火：当【灼烧】层数低于自身血量上限的20%时，你自身的【灼烧】不再造成伤害，而是恢复等量生命值。
我们给浴火增加了可生效的上限，现在的浴火可以满足火系流派利用灼烧回血的需求，也避免有了浴火后完全免疫灼烧这种过于imba的问题。现在灼烧流派的对战也不会陷入无尽的轮回了。
-
降低了极简难度下大境界突破关卡的难度
Bug修复：
- 修复了焦飞的引火还能在拍卖会买到的bug
- 修复了金丹期声望只有略有薄名就可以拜访五大门派的bug
- 修复了法器-虹给予的护盾与描述不符的bug
本周碎碎念：
由于策划最近的灵思枯竭导致程序获得了短暂的空闲，于是我们就把创意工坊给摸出来了。
理论上在存档结构优化后，游戏的底层应该可能也许不会有什么大的会导致大量mod失效的变动了吧（感觉flag已经立起来了）。
——————————————————————————————————————————
一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生
旧版测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test
也可以用这串神秘代码定位到存档位置
%appdata%/../LocalLow/yusuiInc
把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了
在上个版本更新中我们加入了新的存档系统
新的测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/（觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到）
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
-
加入觅长生QQ频道在问题反馈子频道发言
-
加群找管理：
官方QQ群：
觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
觅长生-斗法台（官方二群）：759875274（已满）
觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922
觅长生-逸风城（官方四群）：927196001
觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已满）
觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596
觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）
觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193（已满）
觅长生-南崖城（官方十群）：328818782
觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624（已满）
觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436（已满）
觅长生-千流岛（官方13群）：765812024
觅长生-北宁海（官方14群）：781156534
觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770（已满）
觅长生-化龙海（官方16群）：922759583（已满）
觅长生-图南海（官方17群）：427140375
觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691（已满）
觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430（已满）
觅长生-吞云海（官方20群）：244562996（已满）
觅长生-南宁海（官方21群）：775894308
觅长生-西宁海（官方22群）：777505112（已满）
觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808（已满）
觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已满）
觅长生-化尘教（官方25群）：558183896（已满）
觅长生-方壶山（官方26群）：901745394（已满）
觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344（已满）
觅长生-连石山（官方28群）：272808762（已满）
觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199（已满）
觅长生-正阳山（官方30群）：561687161（已满）
觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446（已满）
觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352
-
到论坛发帖：
3DM论坛觅长生专版
百度贴吧觅长生吧
Changed depots in yusuitest branch