版本号0.0.4.24更新

版本号0.0.4.24

2022年6月23日

新增

1.新增洞府建筑队列功能。

优化

1.宗门精英可以在任务状态下逐出（按钮显示）。

2.增加宗门精英人数显示。

修复

1.修复了特殊情况无法捕兽的bug。

2.修复了捕兽时挑战界面真气异常显示的bug。

《修仙立志传》目前处于抢先体验测试阶段，可玩性与数值持续优化中。

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