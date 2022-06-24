2022年6月24日版本更新说明

添加40个真实地名

添加一键让选取的所有单位自动巡查全国的功能

将原先的景观建筑、功能建筑每个提升集权度点数由0.1增加为0.3

第一次新开局之时，加入城邑建造引导，方便玩家了解城邑建造的方式以及操作优先等级

将一段长城建造时间由三个月缩短为一个月之内

颁布大赦政令之时，在稳定度提升的同时，会自动释放牢狱中的囚徒

适当调整降低争霸之战的发生概率

调整顶视图显示

*版本更新后，若无法载入旧存档或者旧存档载入后频繁跳出，说明更新内容与旧数据不兼容，推荐开新局