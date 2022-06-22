06/22更新內容（尾號221810）

06/22（版號尾數221810）更新內容如下：
1️⃣ DLC上架
甜點王子2－典藏版共有🔟個DLC，
在Steam 購買後，需前往遊戲中的《商店》▶️《領取DLC》頁面，領取已購買的DLC內容。
🍨每個DLC中除了主題劇情及服裝外，還有活動上架時，一併推出的相關道具。
詳細請見個別DLC說明。
🍨DLC中不含夥伴造型，但會贈送30個造型幣。
讓店長自行前往造型商店購買喜歡的造型。
🍨DLC圓夢禮包：以優惠的價格一次擁有10個DLC！
https://store.steampowered.com/bundle/26656/2/
2️⃣ 隨著DLC開放，造型商店中增加了更多夥伴造型。
🍨《劇情包已全數兌換完畢》的店長，
除了可用友情幣購買造型幣之外，也可用多餘的轉蛋毛球購買造型幣。
3️⃣ 成就《甜點達人》分類中，新增《販售甜點》的動態成就。
每7天銷售1000個甜點，就可領取400寶石。
※成就進度每週一5:00更新，可終身領取
4️⃣ 細部修正：
- 系統自動記憶烘焙屋縮放尺寸
- 轉蛋專屬商店中，新增城市家具
- 修正《新手店長必須知道的事》中，每日任務無法完成的問題
- 修正轉蛋說明網頁中，轉蛋內容清單的錯誤
- 修正艾維斯4-7am語音不會出現的錯誤
- 修正尹宇中午語音無法觸發的錯誤
- 修正指派夥伴採買的介面中，選擇城市的滾輪方向錯誤。
- 修正食譜食材的錯誤（王者的傲視及部分活動甜點）
- 修正劇情錯別字
- 修正羅伯斯《製作奇蹟甜點》成就中，甜點誤判的問題
- 修正艾維斯《穿超稀有服飾三件》成就無法完成的問題
- 修正Part Time和人形燒偶爾不會重置的問題
- 優化飛行有機率卡在半空中的狀況
- 優化城鎮按鍵有機率出不來的狀況
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