06/22更新內容（尾號221810）

06/22（版號尾數221810）更新內容如下：

1️⃣ DLC上架

甜點王子2－典藏版共有🔟個DLC，

在Steam 購買後，需前往遊戲中的《商店》▶️《領取DLC》頁面，領取已購買的DLC內容。

🍨每個DLC中除了主題劇情及服裝外，還有活動上架時，一併推出的相關道具。

詳細請見個別DLC說明。

🍨DLC中不含夥伴造型，但會贈送30個造型幣。

讓店長自行前往造型商店購買喜歡的造型。

🍨DLC圓夢禮包：以優惠的價格一次擁有10個DLC！

https://store.steampowered.com/bundle/26656/2/

2️⃣ 隨著DLC開放，造型商店中增加了更多夥伴造型。

🍨《劇情包已全數兌換完畢》的店長，

除了可用友情幣購買造型幣之外，也可用多餘的轉蛋毛球購買造型幣。

3️⃣ 成就《甜點達人》分類中，新增《販售甜點》的動態成就。

每7天銷售1000個甜點，就可領取400寶石。

※成就進度每週一5:00更新，可終身領取

4️⃣ 細部修正：