2022年6月22日版本更新说明：

添加一项新功能，玩家势力军阵劫掠蛮夷聚落之时，会有蛮夷使臣前来索取赔偿，有可能触发蛮夷入侵事件

添加更新45处真实地名

完善左键取消所有军阵、NPC角色的功能

调整并修复招募使臣以及细作人物时，人物初始默认位置并不出现在玩家国都的BUG

修复和氏璧所在势力都城被攻取之时的流传机制

修复玩家势力可以为已经灭亡的势力斡旋的BUG

调整野心值较高的将领挂印而去的概率

版本更新后，若无法载入旧存档或者旧存档载入后频繁跳出，说明更新内容与旧数据不兼容，推荐开新局