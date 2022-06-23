2022.06.23 更新内容(版本2.0.4)

少侠们好：

今日给大家带来一个小更新。此外天命奇御系列【Roguelike 新作】也正如火如荼制作中，相信很快就有进一步讯息可以跟少侠们分享啦！

修正项目：

1.更正剧情文本错别字。

2.更新可替换立绘清单。

3.修正长空村葛叔缺少立绘问题。

4.修正与戈玉帛战斗时可传送问题。

5.修正少林铜人阵佛像道具回收错误问题。

6.新增踞龙坡皎烟炉的地图上显示的提示点。

★立绘更换说明：

步骤一：开启STEAM找到《天命奇御二》，鼠标右键选择「管理」→「浏览本地文件」→开启「FateSeekerII_Data」文件夹。

步骤二：进入「FateSeekerII_Data」→「StreamingAssets」→开启「CustomPortraits」文件夹。

步骤三：将想更换的角色图片放入文件夹中。(图片大小格式需为1024*1024.png)。

步骤四：图档名称请参考文件夹内的「portraits.txt」中名称对照命名。

【本次可替换立绘清单】

3022_GYB_01_1,戈玉帛,戈玉帛

3023_YLHL_01_1,耶律和琅,耶律和琅

3024_YLYX_01_1,耶律乙辛,耶律乙辛

3036_JT_01_1,荆涛,荆涛

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