重置版正式上架！！！！！

各位“小说家”们，大家好，新版本已经完成测试，正式发布啦！后续更新正在加班加点赶制中，我们会尽快将更多内容呈现给大家。

成就系统因为重制的关系，将会暂时关闭，后续新成就系统也正在制作中，我们会尽快更新上去。

非常感谢各位“小说家”们的支持与关注，你们的每一个好评对我们都是极大的鼓励，让我们有了前进的动力。也希望各位“小说家”们能够在以后的日子里多多支持我们。谢谢！

PS：如果有什么建议或者意见，游戏BUG反馈都可以加入我们交流群：120067130反馈给我们。