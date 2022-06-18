- 开放了游戏中遇到问题时的反馈提交页面.
- 优化了问题反馈页面的展示.
- 优化了问题反馈列表的性能.
- 优化了窗口模式下首页鼠标锁定的体验.
- 优化了农场的初始视角位置.
- 简化了游戏内的鼠标逻辑代码,由于是简化了鼠标逻辑很有可能会引发一些其它问题,如发现该系列问题将会在待后续版本修复.
- 修复了农场土地未播种时提示异常的问题.
- 修复了农场土地未开荒时提示错误的问题.
- 修复了在某些情况下快捷按键丢失的问题.
- 修复了开荒农场土地后无法使用的问题.
- 修复了在首页打开游戏设置页面时鼠标样式错误的问题.
- 修复了在首页打开角色信息页面时鼠标样式错误的问题.
- 修复了快捷键 ESC 无法打开退出页面的问题.
- 修复了在首页打开游戏商城页面时鼠标样式错误的问题.
- 修复了在首页打开退出页面时鼠标样式错误的问题.
- 修复了在首页打开退出页面时不应该出现提示的问题.
- 修复了在首页打开探索地图页面时鼠标样式错误的问题.
- 修复了在首页打开关于页面时鼠标样式错误的问题.
- 修复了退出页面在游戏初始地图时选项错误的问题.
梦回 Dream back update for 18 June 2022
【梦回 DreamBack】 0.0.20 版本更新日志:
Patchnotes via Steam Community
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