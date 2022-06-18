Quick update on level selection

you can now choose which boss to fight at any time.![](data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA4EAAAHXCAYAAAAC4l8PAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAACiLSURBVHhe7d1tyHXZeRfweSaYGhAsk5d+GA3oOBLNkGkSqn6wWhIaGrWgEUZo/FJLQvCDIdhoaZVQtKUYpUw+hDKh9EsrNWAiVE1ImNBaFaUm6YREgnGqRBJIMpn4BjUjJs4zZ8/kvq85c657PWu/rL2v3w82WWGe+5yz9177rHvta/3vfevLH37/t+8CAACghLun/wUAAKAAk0AAAIBCTAIBAAAKMQkEAAAoxCQQAACgEJNAAACAQkwCAQAACjEJBAAAKMQkEAAAoBCTQAAAgEJMAgEAAAoxCQQAACjEJBAAAKAQk0AAAIBCTAIBAAAKMQkEAAAoxCQQAACgEJNAAACAQkwCAQAACjEJBAAAKMQkEAAAoBCTQAAAgEJMAgEAAAoxCQQAACjEJBAAAKAQk0AAAIBCTAIBAAAKMQkEAAAoxCQQAACgEJNAAACAQkwCAQAACjEJBAAAKMQkEAAAoBCTQAAAgEJMAgEAAAoxCQQAACjEJBAAAKAQk0AAAIBCTAIBAAAKMQkEAAAoxCQQAACgEJNAAACAQkwCAQAACjEJBAAAKMQkEAAAoBCTQAAAgEJMAgEAAAoxCQQAACjEJBAAAKAQk0AAAIBCTAIBAAAKMQkEAAAoxCQQAACgEJNAAACAQkwCAQAACjEJBAAAKMQkEAAAoBCTQAAAgEJMAgEAAAoxCQQAACjEJBAAAKAQk0AAAIBCTAIBAAAKMQkEAAAoxCQQAACgEJNAAACAQkwCAQAACrn15Q+//9tTGwBg957871+bWmO657tfPrUAtqESCAAAUIhJIAAAQCEmgQAAAIXIBAIAQxs947c0GUJgbiqBAAAAhZgEAgAAFGISCAAAUIhMIDAkz/mCOqpn/nr5PgJaqQQCAAAUYhIIAABQiEkgAABAITKBwCo850tmh7pk/rbl+weIVAIBAAAKMQkEAAAoxCQQAACgEJlAYBYyP31kdjgS3wdj830DqAQCAAAUYhIIAABQiEkgAABAITKBwI3I+GxLhoeR+D44Nt83cHwqgQAAAIWYBAIAABRiEggAAFCITCBwlszPviyd4Xnyo/9yao3pnh/6c1NrHtX6f9Z/fB/UJiMIx6MSCAAAUIhJIAAAQCEmgQAAAIXIBEJRMj7Hlma8Bs/4Le5Pfd/UAFrJCML+qQQCAAAUYhIIAABQiEkgAABAITKBUIQMYDH/7remBndEZhBuTEYQ9kclEAAAoBCTQAAAgEJMAgEAAAqRCYSDkgE8OJm/bckMwguSEYTxqQQCAAAUYhIIAABQiEkgAABAITKBcBAygAcnAzg2GUF4jkwgjE8lEAAAoBCTQAAAgEJMAgEAAAqRCWRYo2fcts48yAAejMzfsckMUpiMIIxHJRAAAKAQk0AAAIBCTAIBAAAKkQlkNdUzbHNnImQCd04GsDYZQQqTEYTtqQQCAAAUYhIIAABQiEkgAABAITKBzEZGrU+WkXB8d04GkEtkBClEJhC2pxIIAABQiEkgAABAISaBAAAAhcgEcmMyadBABpAeMoIUIiMI61MJBAAAKMQkEAAAoBCTQAAAgEJMAnlBtzOAVzcAAGD/TAIBAAAK8ddBeUGqf+u673VfmlrzePxT904tNuGvg9LDXwelkLnHv2/8zvdOLeCFqAQCAAAUohJYmErfWFQCd07ljyWpDHJgKoGwPpVAAACAQlQCC1MJXNfcdzpbqQwuTCWQJakEsmNbj38qg/B8KoEAAACFqAQWovK3LZXAg1H5Y0sqg+yISiCMRyUQAACgEJXAQqpXAue+E5lV1lrf7+6vPDG17sy3vudlU+tmVAY7qQSyJZVAGhj/rlMZBJVAAACAUkwCD+x25e/qBgAAYBIIAABQiEzggckAbvvXyDK9GYhMlpGQCewkE8iWZAK5wPh3efyTCQSVQAAAgFJUAg9E7u86d0JVAmel8sfIVAa5wvg37/h3z3e/fGrBcagEAgAAFKISeCAygPM+l6j1uUOZpe98ZuL+vOTBR6bWyWd/6aenFmepBDIylcDSjH+X9Y5/KoEckUogAABAISaBAADwAp593vJNN9gDk0AAAIBCZAIPpNrdp/vvfWxqnWQZhrkzCWu/39xe/LWXTq2TW2/9wNQ6kREMZAIZmUxgKca/PkuPfzKE7IFKIAAAQCG3PvtLP71YJdCdkGVVX3fuTmgflcCEyh97pjJ4aMa/PluPf34/ZgQqgQAAAIWoBO5YtUrg3M9BOrrsTm2rxz9179QqQiWQPVMJPBTjX5vRxz+/HzMClUAAAIBCFq0EtnJn5LLqGUB3QtuoBHZSCWTPVAIPxfjXxvi3LL+vH4NKIAAAQCEqgTuyt0pg653LVvFOZ7zzV+1O6Nx3PjOHvzOqEsieqQRuyvi3LuPfuvy+fgwqgQAAAIUMNQm8Xem6tAEAANs59zv6pY0xqQQCAAAUMlQmMFN9DfLod1OqZyB6Mwmtn7/1/eY+PvH9X/LgI1Pr5Onvlqm1UzKB7JlM4KqMf8a/q3Y//s1MhnBMKoEAAACF7GoSGNcYx+1ojr5/MJTblb+rG+yZ/gwMIv4+Gze2oRIIAABQyK4ygZmjrTke/e5Iawaid03+aBmIzNoZidF84UsPTq2dUC3hyGQEZ2X8u8z4t7Pxb2Myg9tQCQQAACjkUJNAa4wBAGA/4u/vcaPNuWN4blMJBAAAKORQmcBo72uMb8/SR5ZlIrZe03/0DMXo+yMTCAORCZyV8W9exj8ukRlsc9P5g0ogAABAIYeeBF5d93puG83onw8AANZU/ffjuP/ZdlMqgQAAAIUcOhOYGW2NccvsfQQxE7H0Gv3RMgPZ52l+/49P//tCfnD638nomY/W8/X4p+6dWhuRCeTIZAJnZfwz/l2yu/FvZ6plBJeaH6gEAgAAFFJ6Enh1/ezeqnAAAFBN/P09bms79xnm3JaiEggAAFBI6UxgtPUa4yVn+0tYOhOxdgai9f1apZ8vZiJCBmJznZmNVqtnJGQCOTKZwFkZ/9oY/9rICPZZ+/f5vf3+/iyVQAAAgEJMAq+4uv52r7N6AACoqvf3+fjz2bZXJoEAAACFyAReUH1N8QM/+p6pdd7vPvb2qXXSmknI1sx3ZyySjMHSGYjM3b8c9m/tDESWccjM/Hmz87F4RkImkCOTCWxi/FuW8e+6zce/g2v9fX7P1b0WKoEAAACFmARecHW97xJ3BZZ+fQB4xhNfnHcD2In4+3a2VWESCAAAUIhMYIO5M4Kj3W2IGYhvfuwtU2tQjWv6v/VX2zIQMZPRm+GIP9/6+pnnvX+SCWnORKyc2YjHQyYQOvyR75kaM3nZK6fGMRj/rjP+BUcf/yhJJRAAAKAQk0AAoM25nOClDYChmAQCAAAUIhPY4GiZwOEzENma/WyNf7KGP8soLK03A5GZfX8aj+/cWo9Xc4ZCJpAjmzsT2GqwDKHxz/jX5OjjHyWpBAIAABRiEtjg6jNE7qSK1/vzALBL53KCVzcAVmUSCAAAUIhMYIfWjODW1b/7XvelqXVnFs8MtGYgEltnHpbWmhE42v5H2fFIMxIygRzZ1pnAzMKZQeOf8e/Iusc/SlIJBAAAKMQksEOW8cv+O7AiGSQYV7w+4wbArEwCAQAACpEJnFHMCG5d/evNQGS2XmOfrYE/egYgGu54DPZcpcc/9v+m1iRmkGQCObLRM4GZxsyg8c/4d1X58U8mkDNUAgEAAAoxCQRqkjmC/XC9AszKJBAAAKAQmcAZbZ0JzDIQ2Zr4bE19ZunXn1u1jEBm6fM/93OwMs/LRMRMYPSfvzI14ID2ngmMQkbQ+NfG+Hfd4cc/mUDOUAkEAAAoxCRwRlefCbj1XwYFGt2ulFzdGMqjX/zfTVt5R+/PMoIAXUwCAQAACpEJPJCYiWhd8z9aZqHV6hmHKFvzHy2ciYjnc+3+MFpGInpeZiJmBmUEh9Ja3XvjK3/f1CqqWDX7vje9aGqdGP9WZvy7Znfjn8xgSSqBAAAAhagEHohKoDuhV7kTetnz7oTurBI4d+5ttMrZ0fdvcSqBU+tmjH+djH/X7G78UwksSSUQAACgEJXAHXvgR98ztU6++bG3TK15tN5Ja71ztvmdy7Utfedv73di4+df+PNFz7sz+v4vT60xqQS2UQk8lgfe/YtT68T4Nzjj39R6AaONfyqDJZSoBL76sU+/4AYAAFDJoSeBJnrAUdyujF3d5rb062eWfv+lXz8T3791A4A5HXoS+LkHX/vMdtcbnv4/V7fX3PPcpioIAABUUiIT+OqXhgneE09PAJ/1mSdPE8Jn2097ZuK4A/ff+9jUOqYXf+2lU+vOPPXyr0+tQc2dARgsE7E3o2cC164GrZ2hs3+XNX/eg2cC73/wG1PrmIx/jYx/XWQCayqRCfzc11/7zHbXK57+Ur29vezpyd6z27MTQAAAgAJK/nXQV/+xL95111enu2SfOP3PM5NBlcChuBPayJ3QLvFO6CM/8Z+m1s30Vpb2lvtaupI29/E4WmXzeftT7LmAKoGXGf8Sxr9rVAJr8pzAq1QFAQCAgyv9nMBnKoLP+tXv3DVTCdxG753PTOud0XhnrPm5Tq13Jvdm4Tup8fhn5n7uVmtlUCVwXiqBl6kEHqsSaPzbmWLjn8rgMakETp77S6JP89dCAQCAoypdCTzn6uRv9IqgSmAbd0JnphJ40dyVp7UrhXur9PVq3d/RK7dvfMN9U+uYVALbGP9mphLIAagEBntZCgoAAHAnVALPeLYauPWE8L7XfWlq3Uz3naB4527hO11z//Wz1tfL7ow23wlN7ny++Huvf76nfrvtzuxwFu4fUeud0Ux2PrP3WzojGKkELkslcCz3velFU+tmjH/Gv1UVH/9UBo9BJfCMq/lAAACAI1EJHJhK4GXuhG5MJXBq3UxvZW3vlcDRK2fR6Ofr6Jk/lcDLjH8bUwmcWuyZSiAAAEAhKoEDeeBH3zO1Tn73sbdPrTvzvDs9yZ26ue9s9d7pXFrvndQou7MZ74Qube47rc+7k5vcSd5adie79U53/PcqgW1UAud1tErgA+/+xal1YvxblvGvjfHv+r9XCTwGlUAAAIBCTAIBVnC7MnR1y7T++7n1vn/vz29t758fAC4xCQQAAChEJnBDWQYwW6M9utEzEXOLGYS1MxBLWz0DMfNf64uZhqg1E/GSBx+ZWicPv/kHptbNZJmz0apPrRm5o1XPRtv/vWcCswyg8W9fjH8z29n49/RcYmqxJyqBAAAAhagEbkgl8FjcCZ3ZwSqBsZIkZ7Zvo53PvVUGVQKPxfg3M5VAVqASCAAAUIhK4Ibue92XptbJ1nc+q925ZFmz3zld+TlfmXi9vO+XvzC1zlMJPBaVwD73velFU+vE+MeRVBv/PvfUH5ha7IlKIAAAQCEqgRtSCeTIVAJhHEtXCh/9xONT62be/nN/dGqdGP84EpVA9kAlEAAAoBCVwBXFvwb6zY+9ZWptY+07n1v/9bCj//WyucXjlcmO59HujMbr59ZbPzC1TlqfGwhL2roS+M6P/PrUOjH+Gf9GZvy7LBv//LXQfVAJBAAAKMQkEAB27nal79IGAFeZBAIAABQiE7ih++99bGqtY+0MRCZbcx/X2GeZhrnX8I+u9fhlWo9f1Px+nRmJ73rTh6bWScwYtfb3uT+PTCBr2rra1/rXQd/xrnum1jqMf9cZ/67b2/iX2Xr8kwncB5VAAACAQkwCAYAmtyt/VzcA9sUkEAAAoBCZwBW1PicwW9PduoZ77jXiza83c6Yhs3XmYe79abX0/s+dycjE5xB94J9+ZGqdvO0vv3lqnXz7V942te6MjCB7snYmsLX61/qcQONfH+Pfsvu/9vi3trnHPxnBMakEAgAAFGISCAA7c/UZgGtUAWUAAY7FJBAAAKAQmcAVZZnA1oxBNHeGYWlrr6nPMhlz2zoTkRk9s7B2BjAjI8hIRs8ARlkm0Ph3nfFvWaOPf6ORETwmlUAAAIBCTAIBoLiY+YsbAMdiEggAAFCITOCK7r/3sal1snRGIa7hXjsT0Zp52DpDMHoGY+njM1pGYu5MYGt/jGQCGcncmcClq33veNc9U+vE+Hf98xj/Lqs2/s1ttPFPJnAMKoEAAACFqAT2eOKLU+Nm7n/wG1PrxJ3Q65/HndDLqt0JVQmE+WxdOVQJvM7416ba+De30cY/lcAxqAQCAAAUohLYI1QCH3j3L06tk/gcpGjtO5Nr2/rOZq/WO4O9+zvandKt74z2VgJbj8fad0JVAlnT0pXA7DmAkfFvbMa/fffP0cc/lcAxqAQCAAAUYhJ4ye1K36UNAAZ0u/J3dQOAq0wCAQAACpEJvCRU+2Lm73kZpLhm+uPT/97Q2mvi517zPnoG4jOff8XUOnnNq746tfap9fxtndnIjJYBjGQC2ZO5q3/Gv8uMf+s62vjXa2/jn0zgGFQCAQAACqk9CYwZv7gBwA7d/uudl7ZM678HuGPnfgffcju6aT9VAgEAAAqpnQlMZvtZBiIzekZg7TX1reLn633/mImI/vFXvzC1zvu5P/P7pxbnZP0pnr/471szgd989+XnkEXx/f7PA7em1nl3f+WJqXVnZAAZWZYZNP5dZ/wz/l3SO/5les//1uNfmgEcrfr2sldOjYOajrdKIAAAQCG1JoHTGtjnNgAoKGb+4gYwm/j7d9xGc+4zXtpGc+4zXt0mKoEAAACF1MoEXpn9ntObgWi1dMagdc15NPfnW3oN/E/8q/8xtcZQPUPRer7nzgRm7x+fe/Tir7X9+0gGkD1750d+fWqdGP+Mfz2Mf8ue78zW499n3/tjU6uI0TKEyXznWSqBAAAAhVyfBF5dLzriljn3M1c3AACAuZybc1zd5nbuPa5uN6QSCAAAUMj1TGDD7HET2Zrbzs+/dCYwPpfl93527Djm6mvUF85AxIzC0s9NmvvzveZVX51a52X7k/18FM9Xb3+Ir9eaAcyux9aMQ6/4fjKB7NnSmUDjn/Hvkmrj39xGG//KZQIzc2cGZ5qvqQQCAAAUcvdz60dHrwLedvWzntsAAABGcW7OcnXLtP77G1IJBAAAKOTWZ9/7Y3WeE5hYOxN491eemFonrc9pWXzN98xr4Htfb+7nIP3IK+6fWjeTZSSy14s/HzMQcf9aP1/0fb/2C1PrJHuuXqY30xJ/fu5M4Gje98uX+wuMZO1MoPGvjfGvzejj39F97svfmlrcyMJ/8+SFqAQCAAAUYhIIAACwhZj5i9tCTAIBAAAKkQm8YulM4Oh6MwtR63N+emWZiZ//949OrZN3/ck3Tq2TLIMQMwbx56P4ejET0Zp5aH3/TPacp15ZBuLomcAo7q/nCDKSpTOBozP+Gf/mVC0DmInjn+cIjkElEAAAoBCTQAAAgEJMAgEAAAqRCbwiZgLjc2WOtsZ77gxEZu6MRHy97DlGrXozEq0ZjPh6UW8GIn6e2L/nPj8ygdfJBDKymAk0/s3L+Gf8q0wmcEwqgQAAAIWYBAIAABRiEggAAFCITOAVWSYw2tua794MRPYcovjcnbjGfmlzP0coZgh+64ffMbVOWt8vy0i0iq+XiZ8/M/dzrb7rvR+aWid7ywBm109rBlImkJFkmcDI+Hed8c/4d8neM4Jzj38ygWNQCQQAACjEJBAAAKAQk0AAAIBCZAIvaM0IRqOtAZ/7uUhZRiLK1vC3rtnPzP3cpNZMQ++/zzIYvccrvl7Um9mI4v6Nngmc+3qJmUiZQEbWmhGMjH/XGf9qj38xMzp6RnDp8U8mcAwqgQAAAIWYBAIAABRiEggAAFCITGCD3ucIxjXWS68Jn3tNd/bco7kzCJkfecX9U+u8pT9PlvFozRTE/el9DlOmN/OQHf/4nKWlnxOY9ffsels6AyEDyJ71PkfQ+Dcv4991o49/md7rYfTxTwZwTCqBAAAAhZgEAgAAFGISCAAAUIhMYIeYEYzWfq5S75ru3vf/D7/6oql1MvdzeLI1/9lzg1ozBr1aMwrRaJ8vO75ZBqI1E9h6/WxNBpBKYkYwMv4Z/3ocbfw7OhnAfVIJBAAAKMQkEAAAoBCTQAAAgEJkAmfU+hzBrW2dwYhryHszAHGN/2gZibVlmYeYWYsZn3j8ssxD7E+33vqBqXVnRr9+ZADhO1qfI7g141/t8S9m1uLvb73jX+wfrf2tt38tTQbwGFQCAQAACjEJBAAAKMQkEAAAoBCZwAWtnRGMa7RHy2S0Zqj+65PXn7vUKssEjJ6ByD5/pjWjNnemJ57v+FzAaO3nBMbP10oGEF7Y2hlB49911ce/1oza3L+vZRnA0TJ/reOhDOAxqAQCAAAUYhLY4dFPPH5xAwAAGI1JIAAAQCEygR1aq31LZ65ixmDr5za1ZiAycX/2/lyjLPOwduZs6f7ZqvX9W98vZhRjJlHmD+Zj/DP+XZWNfzFzFjN7c2fS9vac51bZ+CjjV5NKIAAAQCEmgRfEjF/cAAAA9sYkEAAAoJDSmcC4BjxaOhMU1/i3av18S2ck5s5AZLKMxNbPSRot89eqt7/E/vDQ3/ipqXXywff9zNQ6yTJ6mew5hJEMIGxn6fGv9fWXzijOLRv/ttab+Yuy8SHLtGWvn9k6U9pL5q9N1l+OcjxVAgEAAAoxCQQAACjEJBAAAKCQUpnAuMY3yxAdPTPUm8mI1s5AZFrPbybLXMQMxN77Szzeo2cC4+v/4J/901PrPJlAOI74fZV9/3/8N/711DqJ30ettv7+2DojmI1/2fjdOl63ZgDj+JBp7Q9zZ0pl+NbVOz/Y6/lSCQQAACjEJBAAAKAQk0AAAIBCDp0JbF3jm9l7hiiuyR/t82eZgdEdPVOWnZ8sE5FlBGOGL15vvZmOLHN49PMHRxK/j1ozgJn4/bH38X7ujGD2HMCoNWMVtWauejOBrWJ/aR0P954BjMe719LH4wuP/pupdfLE235+at2ZvWYEVQIBAAAKGXoS+OgnHu/aAADYt3O/413dgHYqgQAAAIUMnQmMd3fWzox9+IdeNbXO+0sf/fzUupm1MwVZZiJbg7+1uTOcrZmE1n9fPVPWe322ZgSj+PN7f+4XbXr7n/M9tmw8i1ozgJmjZwTnzvhF2fd37/F84xvum1onW2cCM0fLAPb+vhZl/SUev7kziWvbqj+oBAIAABQy6yQwW6Md/3u2AQDAJX5/hHYqgQAAAIXMmgmMd1/iGu3WuzOtGYC5/Yl/+7en1snvfO6pqXXS+lyRrTNkWx/PVtma8K1lmQoZoza9/bO1v2Svv/X1ynWxf0TxfPY+Fy5y/seS9Ye57e38tx6fpb9vt/59J8uMZ/89Hp+4/3vP+GWyzF1r/+kVj//a7z+3rfqTSiAAAEAhXZPAq+uvz1X5sv8OAADAulQCAQAACunKBK5d3Vs7AxB9++sPTa2TWy/94NS6mdEyBVsfz+gdP/6TU+vkF/7hz06tk7/zDx6eWuf9/b/1zql10ptxiO8XXz9mAiMZwTZZhiM+N3BpsT84f+uK/SG7nud+LlyUPScu+z7Vf5aVHf8s07W389O6v5l4PDJ7G//i8Wq9frP+M3omsPc5eq39aW7Z8facwDujEggAAFBI0yRQxg8AAL4j/n482gbnqAQCAAAU0pQJHP1uQlzT3ZsBmPv1uCwe75gRjGJmsHfNeswUxQxQlln03MA+8fxvnQnM+sPRzmeWiVl7f1u/f6PWf98re86Y639ea/ePpc9fdv1Fsb9Fsf9lsoxfq9EzgdFo/ae1P2Sy/pKJ/Snuf6vW7+PezFzMDGbnL3u/uV9vKyqBAAAAhVycBFpTDAAAcCwqgQAAAIVczATurfqXZQRe9oF3Ta2Tv/grr5la58XnAGZrfmU+5tW6hr9V9lwxmcBtZddzJl6frRnDo2UCs+vpv/2Lvzu1zvuDf/7vTa3zlj4e8fPH98v6S2sGJetv2eu53ufV+33Qq/V8Z9db1Nvfoqz/xc9XLRM4Wv+JWvvD3BnRqLd/R2tn5HozfK/+a/9rap38s7d+ZmqdPPG2n59aJ9nrjUIlEAAAoJC7Y+7v6gYAAMCxqAQCAAAUcuvhN//AjZ8TOLq4Rjmukf6p3/NrU+vkNT/5qql1XswExtfbe0ZodHOv4V86A5iREWyTXc8x05dlLqplAuPxyzJ/vWJmcO3jk2VU1s5c0Wfu7/9Wrf0hyjJaUWtma+7+F4/33jOCrePH3GL/Wbo/ZNb+vnrjG+6bWmOImcB4PuLx/vbXH5pa533mZz8/tU5+5v/+8NQ6ia8nEwgAAMDmTAIBAIBZnPs7I1c3xmASCAAAUMiuM4FZBmRrMiNtejM9mSzjNXcGMJIJbNOa6cgyGK0ZwCj2l9HOXzxeMQOYPefvyd98ZGqd3PP9b59aN5O9X+/x6v1+yDJerT/v+m0Tz192/LLrP8tMrd0fWj9ftHV/isd79Exg1p+y/hOtnRHMHP37ZenMYMwAjmaUjKBKIAAAQCEmgQAAwCrO5QQvbSzDJBAAAKCQXWUC4xrv3ozY0mRILms9n9ma+mzNf2tGY+/PSTqa2F+iahnATGtmpjcTGLUer+z8Lp3xyuz9uZFry77fe7/PoywjHLV+nlZ7/74Ybfxr7U/Z9Z59//dmBFv7k++Py7IMYcwA9n7fLy32j60ygiqBAAAAhZgEAgAAQzqXE7y6cWdMAgEAAArxnMAFWeN9Wev5y9Z492Y6ZADHFvtL63OfevvH0c5fdv299o1/c2rdzKcf/UdT6870Xt9zZ0COnhldWpbhipbOaGWZzvh9kmXI936+4/mJ418cv1rHx7kzgFFrf+rtP5n4/RT3N+6P74tlZf1na54TCAAAwOpMAgEAAFZwLte4xWYSCAAAUMiuM4GZuCa49blDkQxIn97zkWU0ejNFMoFjmXtNf2tmrDVDOPr5jcezNfOXyTKBvddn1Ho+oyyDljEetIn9L56/LLMXtWaCo9732/v5z75f4/lpvT57Zec3Hv+sP0Xx55fuT0frP3vX+/totNfzqRIIAABQiEkgAABAISaBAAAAhRw6Exi1rgG2ZrvP3GuuM/F8Rb2ZpLWfk1RdliGKWjMgmez9otEzhFkGqPe5gL3XV+vxyPpHb4bJ+LCsrD+2Hv9o7vHmaOc7Hv/sOYGt34e95r5+W7//I/3p2OL1UOX7XyUQAACgEJNAAACAQkwCAQAACpEJvMCa7T69x3vpNfhRa6Ypy1DoL21if4nnI8v89cr6RybrP9lzpJbuL/H4vv21f3xqnTzy6f84tc6LmcHsuYBR9vPZ/sfPn+nNMPVmklz/12Xnr/f7Prt+W19/7etzafH492bclxaPd2v/ieev9/y3yj6P74exxP6V9ZejnE+VQAAAgEJMAgEAAAoxCQQAAChEJvACa7j7tB7vKFuT3/p6UeuafxnAZfX2l16913uWWcks3X+yz/fkbz4ytc675/vfPrVuJnvuYJYJjJ+3N3PZaulM4dG/L+a+nuP5nHs8iY52fuL5aM0ERkuPf3P3n6Vl/evo1/vetfa33t8XRqESCAAAUIhJIAAAQCEmgQAAAIUcOhPYminJxIyHNd5t4vnIZMe3NzMQ13T3PjdJf+gz9/nszZAcZc3/C2m9HuNzBTPZcwcz8ft66edERlnGJ5ONN0fPDLZez73HO+r9/jja8e/NAEZzj3+93/9Rb38yfhxb7G9V5wcqgQAAAIWYBAIAABRiEggAAFDIrjKBcQ1vXHMb//vall4DnO3/0bWe/9YMyuiZwKOf/+z8ZRmP3v6Q2TrjMff5j6/3h177V6bWef/l0/9kat1MliGMmcHW67W1f2Tm7h+ZapnB2N8y2fWc7X/v9b/19R717v/eM4Gt19fSn6dVb39qPf9H07v/8efXNnd/nOv8qwQCAAAUYhIIAABQiEkgAABAIUNnAuMa2G//ytum1smtt35gap3Xu4Y7s3RmoHX/537/XnOvwW49/1HWH7LMQZapWDojsbfzn2ntH73nP+rNCEWjX//x9bIMYK8sQ9h6Pc59/lv19pd4fubu/67/Nke//uPPz50JjHrHv6w/rH39x/6Rnf9W2fHpPf97N/f+x9drvf5bZd//mbXOv0ogAABAISaBAAAAhZgEAgAAFHLr4YZMYFyjuvQa5Ph+Uesa8ey5TJn43Kb4enM/12nu/e89X9nnieY+3tHW5z+z9PHe+vxnr5d9/t7npLn+2/Y/as0Exoxf73MFnf/LXP/O/yWt+9+bCYyZv/h6rZnAbP8yo53/TGv/2Pv132vu/Xf+z58vlUAAAIBCTAIBAAAKMQkEAAAo5NbDFzKBcU1qtgY1WyOcrSlufb9vvvstU+vku977oal10rpmNpO9Xutzr7be/9bz1br/vc/VWXr/W2Wv98lPfnJqPd/rX//6qfUdRzv/UW9/WHr/W2Wvt7frP2b6sgxf6/F0/q87+vd/5PxfN9r5b33ubevrxZ+Psv6x9P63mvv1tt7/ua//1tfbuv+3mvv1Rjn/KoEAAACFmAQCAAAUYhIIAABQyK2HO54T2LpGNlvD2rpG+Knf/vrUOi++frZmP9O6Zjfaev/j67da+vy3rpFe8/z/3I//9bv+8Cvvnf7fifNf5/zfdrTrP75+1Pp5nH/X/yXO/7bnf+7nBDr/8+5/pnf/R7/+l+7/zv/5868SCAAAUIhJIAAAQCEmgQAAAIXceuqDD904EwgAAMC+qQQCAAAUYhIIAABQiEkgAABAISaBAAAAhZgEAgAAFGISCAAAUIhJIAAAQCG3nt6ee07gUx98aGqd9+KHPji1TuK/z/57FP99Jnu/qHd/orn//dKvF+1t/6Jq+xuNvv9R9u+Xfr1ob/sXVdvfaPT9j7J/v/TrRXvbv6ja/kaj73+U/fulXy/a2/5F1fY3Gn3/o+zfL/160Qu9vkogAABAISaBAAAAhZgEAgAAFHLrn7/7h57LBP6F9350ap20rjl9+rWm1knr68Wfj+Lrtf77qPXzfuy3/ufUOtn6eEVrH4+1+0P8+aPvb7T1/uv/2/aH+PNH399o6/3X/7ftD/Hnj76/0db7r/9v2x/izx99f6Ot9/+o/V8lEAAAoBCTQAAAgEJMAgEAAAq5lgmM4hrSbM1pZu7XW1rr5z368arWH6rtb9T6eY9+vKr1h2r7G7V+3qMfr2r9odr+Rq2f9+jHq1p/qLa/Uevn3evxUgkEAAAoxCQQAACgEJNAAACAQi5mAgEAADgWlUAAAIBCTAIBAAAKMQkEAAAoZFeZwPjcjGjt53jAmvR/KtP/qUz/pzL9fxkqgQAAAIWYBAIAABRiEggAAFDIoplAa3CZU++a8LXp/8xJ/6cy/Z/K9H+WoBIIAABQiEkgAABAISaBAAAAhezqOYF7s/aa6N73y9acR/H1rQHnKv1f/69M/9f/K9P/9f/K9tL/VQIBAAAKMQkEAAAoxCQQAACgkENnArM13tZsc2T6P5Xp/1Sm/1OZ/n8zKoEAAACFmAQCAAAUYhIIAABQiOcEAgAAFKISCAAAUIhJIAAAQCEmgQAAAIV0ZQLjczg8d+O6ox2fve/P3J9f/79M/x+L/r8u/X8s+v+69P+x6P/r2svxUQkEAAAoxCQQAACgEJNAAACAQjwncEbWSLeJxyty/PZF/2+j/x+L/t9G/z8W/b+N/n8se+3/KoEAAACFmAQCAAAUYhIIAABQiEzgjlhDTmX6P5Xp/1Sm/1PZUv1fJRAAAKAQk0AAAIBCTAIBAAAK2XUm0BpxKtP/qUz/pzL9n8r0/3moBAIAABRiEggAAFCISSAAAEAht57enssExjW0e1tz2/t5l95fa5jHEs+H/q//V6L/X6f/16L/X6f/16L/X1e1/6sEAgAAFGISCAAAUIhJIAAAQCG3nvrgQ7t9TiAAAAAt7rrr/wOV6tEfFgbJHwAAAABJRU5ErkJggg==)
Pixel Samurai update for 18 June 2022
Quick update on level selection
Patchnotes via Steam Community
Changed files in this update