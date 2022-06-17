【测试版本0.9.2.429】6.17更新公告

更多的支线剧情



【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

焦飞个人剧情Part 2

在焦飞突破到金丹期后可以在沃焦山遇到正在修炼中的焦飞并触发后续剧情。 两派之争后续剧情

在解决掉沂山双鬼后，会在大地图上遭遇被禾山派追杀的杜老二，并且会根据你之前加入的门派触发之后的不同剧情。 宁州大地图神识探查

现在会根据玩家的神识在玩家的人物周围显示出宁州大地图上的分支路线了。

在这里要感谢mod作者Shiro的创意，下面是mod链接。

https://bbs.3dmgame.com/thread-6292636-1-1.html 新的神通

凤灵妖火：天阶中火属性神通，4火3同；

【异火】造成两段8/11/14/18/25点伤害，【连击】若上一次使用的是木系技能，则额外造成X段伤害。（X为【引火】的层数） 女修五官微调

我们这周又略微对女修的五官进行了调整，让整体五官变得更和谐；同时还略微增加了几个新的组件。

由于这次的改动不算太大，所以就不在贴吧开新的帖子了。

目前的人物形象调整进度为男女修的身体和男修的五官。 新的百里奇个人形象

百里奇终于有特殊的个人立绘了。（这下没有特殊立绘的四小强只剩下了……

优化：

这周并没有什么优化内容

Bug修复：

修复了正常游戏过程中会误判在神仙斗法中无法存档的bug 修复了关闭音乐后也会关闭战斗技能音效的bug 修复了白露个人剧情中小孩对主角的称呼性别判断错误的bug

本周碎碎念：

这周依旧是常规增量更新，所以碎碎念也就常规地摸了（rua

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

旧版测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了

在上个版本更新中我们加入了新的存档系统

新的测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/（觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到）



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案