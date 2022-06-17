《近月少女的礼仪》全语音合集版现已推出！

《近月少女的礼仪》全语音合集版现已在Steam推出！首促可享受21%OFF的折扣！我们还在摩点推出了《近月少女的礼仪》 中文版特典活动，欢迎参与！

以下为本作常见QA：

Q：如何切换简繁日版本？

A： 启动游戏后，在主界面进入「Config」，在「语言切换」中可以即时在简体中文、繁体中文和日文之间进行切换。

Q：想要获得本游戏的额外内容该怎么办？

A：请访问 Navel 的官方网站获取相关信息。

Q：能否提供一份攻略？

A：我们准备了一份简明攻略辅助大家游玩：https://store.hikarifield.co.jp/shop/tsukiniyorisou/game_guide

Q：如果游玩遇到问题，需要反馈该怎么办？

A：请发送邮件到 hikarifield@gmail.com 详细描述您遇到的问题，最好可以附上截图或存档。我们将会尽快进行应对。

《近月少女的礼仪》官方中文版内置简繁日三版本内容，并以1920X1080的高清解析度展现出超越原版的画面表现，且是一次性收录《近月少女的礼仪（包含小仓朝日全语音）》和《近月少女的礼仪After Story》，以及愚人节企划《衣远哥哥大人华丽的一天》特别篇章的超丰富内容的合集版！此外本作还支持多达38个Steam成就、云存储功能以及大量额外内容。

本作是日本美少女游戏资深大厂 Navel 为纪念品牌创立10周年而制作的女装题材作品。因其经久不衰的超高人气而衍生出多款续作以及外传系列《少女理论及其周边》，成为了过去十年间业内最具影响力的系列作品之一。