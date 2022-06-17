0.4.9 版本更新

· 新增升级项“血晶浓度与风险等级”，可提高世界初始血晶浓度与风险等级

· 新增更高浓度的血晶“黑晶”与“金晶”，黑晶与普通血晶的比例为 1:100，金晶的比例为 1:1000

· 修改开采血晶矿时血晶碎片的生成方式，如果在攻击高浓度血晶矿时伤害较低，仍会开采出较低浓度的血晶碎片，以避免伤害不足导致无法开采出高浓度血晶碎片的情况

· 修改货仓容量升级项的成长率计算方式，现在这项数值不会再出现滚雪球效应

· 获取血晶加成升级项每级提升从2%调整到1%

· 移速加成最高限制在300%，当升级超过300%后超出部分转为撞击伤害加成

· 移速加成每级提升从0.3%调整到1%

· 加大撞击判定体积，并增加撞击音效

· 现在血晶矿也会受到撞击伤害

· 血虫的移速和体型的成长现在有最大限制

· 针对高风险区域进行了一系列优化

· 对受击时的火花特效进行了优化

· 修复在装备无人机时返回主界面再进入游戏后切换其它副武器会保留无人机的Bug

· 修复在静止不动时拾取血晶碎片会有延迟的Bug

· 修复抛射虫卵的精英怪在高风险区域生成的血虫无数量上限的Bug

· 修复目标高于摄像机时也会被算入视野范围内的Bug

· 修复机枪在开火时进入机库后开火音效不会停的Bug