0615（版號尾數161850）更新內容如下：
1.新增《任務及成就》：
- 任務：來自奇奇的通知0615
- 送夥伴50個任意禮物：可獲得信件《某個時空的漂流信》
- 商店開放使用友情幣及寶石購買禮物禮包
2.新增《自動服務功能》：
- 在系統中開啟《自動服務》後，就會自動扣夥伴體力回補服務次數，直到體力耗盡。
- 續約時，畫面上會出現特殊的提示訊息。
3.新增活動邀約（端午、中秋、聖誕、鬼月、冒險、取材）
- 對應夥伴及觸發條件請參考圖鑑說明。
4.新增《轉蛋機專屬交換所》：
- 轉蛋機頁面中新增專屬星塵商店
- 20抽後可用回收幣兌換轉蛋機中的高級物品。
- 50抽後可用回收幣兌換轉蛋機中的稀有、超稀有物品。
5.其他修正：
- 里伯爾星空樹支線白圈圈顯示不正確
- 成就《莫斯科探索度》數量要求
- 部分劇情錯字
- 淮清的床無法翻轉
- 倉庫上限《城市記憶》2000→9999《食材》500→999
- 成就《贈送夥伴特定禮物》下修數量要求
- 完成《城鎮委託》加贈燃料道具
目前仍有部分店長會遇到城鎮卡住的問題，將持續排查。
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