0615（版號尾數161850）更新內容如下：

1.新增《任務及成就》：

任務：來自奇奇的通知0615

送夥伴50個任意禮物：可獲得信件《某個時空的漂流信》

商店開放使用友情幣及寶石購買禮物禮包

2.新增《自動服務功能》：

在系統中開啟《自動服務》後，就會自動扣夥伴體力回補服務次數，直到體力耗盡。

續約時，畫面上會出現特殊的提示訊息。

3.新增活動邀約（端午、中秋、聖誕、鬼月、冒險、取材）

對應夥伴及觸發條件請參考圖鑑說明。

4.新增《轉蛋機專屬交換所》：

轉蛋機頁面中新增專屬星塵商店

20抽後可用回收幣兌換轉蛋機中的高級物品。

50抽後可用回收幣兌換轉蛋機中的稀有、超稀有物品。

5.其他修正：

- 里伯爾星空樹支線白圈圈顯示不正確

- 成就《莫斯科探索度》數量要求

- 部分劇情錯字

- 淮清的床無法翻轉

- 倉庫上限《城市記憶》2000→9999《食材》500→999

成就《贈送夥伴特定禮物》下修數量要求

完成《城鎮委託》加贈燃料道具

目前仍有部分店長會遇到城鎮卡住的問題，將持續排查。