挂机神话 20220615 圆饼出击

新增【特遣】行动奖励具体显示功能，鼠标放在特遣行动【奖励】一行处就能看到奖励了

明天出一个洪荒古宝相关的新内容

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！