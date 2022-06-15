2022年6月15日服务器维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2022年6月15日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

1.开放“夏礼”活动。

2.6月15日—6月28日限时出售“618红虎齐天锦盒、618仙尊仙童福袋、618宝石锤福袋、618翻翻牌福袋、618元气玉福袋、618仙莲护心丹福袋”。