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仙侠世界2 update for 15 June 2022

2022年6月15日服务器维护公告

Share · View all patches · Build 8938602 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

尊敬的上仙们：
我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2022年6月15日10:00-12:00
维护范围：全区

更新内容：
1.开放“夏礼”活动。
2.6月15日—6月28日限时出售“618红虎齐天锦盒、618仙尊仙童福袋、618宝石锤福袋、618翻翻牌福袋、618元气玉福袋、618仙莲护心丹福袋”。

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