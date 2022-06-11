0.4.8 版本更新内容

· 加入血晶矿探测雷达，附近250米以内的血晶矿会标记在HUD上

· 现在无人机上限为10台，副武器弹药数量超过100以后，每个额外的弹药增加无人机1%伤害

· 在升级界面可设置单次升级数，可设置为1级、10级、50级、100级

· 长按鼠标左键可快速连续升级，对单次多等级提升同样有效

· 加入自动开火模式，按 [鼠标中键] 可切换自动开火模式

· 在游戏设置中加入“开启HUD准星”的选项

· 在游戏暂停菜单中加上返回主界面选项

· 血晶碎片去掉碰撞效果，并提高拾取速度

· 血晶碎片获取数量加成与击杀血虫获取血晶碎片数量升级项不再相互影响

· 提高虫潮属性与规模的成长率

· 虫卵群的最大规模限制在100个虫卵，并且更密集

· 修复进入机库后瞄准射线依然跟随鼠标的Bug

· 修复在使用电弧武器时因为移速太快或瞬移返回时造成的弧度异常Bug

· 增加基地炮台转向速度，现在炮台更容易瞄准目标

· 修复基地炮台在击杀目标后，有时还会持续开火的Bug