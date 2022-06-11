2022年6月11日版本更新说明

2022年6月11日版本更新内容：

放大游戏视角，会展现更多的细节

更改部分ai设定，当玩选取保境安民的国策之时，他国主动讨伐玩家的概率会极大降低

第一次开局，随着游戏的进行，会加入战争机制说明框，方便玩家了解大战的部分机制

重设军阵探测范围辐射在大地图上的显示形式

修复周势力灭亡，周王依然在继续派遣使臣的BUG

对于先前版本建造新城选址，不好区分可建城邑的问题，加入了城邑指示下标，建造新城时，绿色的圆标为可建造地点；

修复粮车征召时，不出现在集结点的BUG

修复新征召军阵战车数量显示、加入鼠标移入军阵的军阵民夫数，添加征召军阵出现的位置说明

继续更正一百座历史城邑名称

限制君主可以诞生子嗣的最低与最高年龄

AI势力与玩家势力作战之时，在某些时候AI会自动前来讲和

调整建造辐射半径，确保大地图中原地区，在满足附近有玩家城邑之时，都在建造范围之内

修复秦国陈仓城所在位置的BUG

强化争霸大战、合纵大战的双方势力AI，双方的军阵将会展开更加激烈的大战，而不是如同先前版本那样，集中在玩家势力的某个城池

*版本更新后，若无法载入旧存档或者旧存档载入后频繁跳出，说明更新内容与旧数据不兼容，推荐开新局