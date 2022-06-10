【测试版本0.9.2.427】6.10更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

人物立绘素材调整

我们这波又继续对女修的鼻子以及男修的脸型、鼻子、眼睛、眉毛、嘴、发型进行了调整。并且又对发型的颜色和面纹的颜色进行了微调。

如果想对新的五官吐槽或提出建议，可以到我们在贴吧新发的专贴下回复。

接下来我们会开始进行人物的身体和服装的调整。 特殊人物剧情

添加了白露、温杰和焦飞的个人剧情。

白露的剧情会在70-180年间于风雷谷中触发，若是你与白露互为好友，她会主动发传音符给你触发剧情。

温杰的剧情会在50-180年间于方壶山碧幽潭触发，若是你与温杰互为好友，他会主动发传音符给你触发剧情。

焦飞的剧情会在第一次完成主城告示牌上失踪的村民后触发。

优化：

存档系统更新

这次更新中我们对存档系统进行了史诗级优化。

现在存档和读档的速度对比原来都有了大幅度的提升。

我们还调整了存档文件的存放位置，由原来的appdata下变为了游戏根目录下，其中测试版的存档文件路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/（觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到）

同时新存档的结构也与过去的存档略有不同，现在存档会根据人物和存档位置分出不同的文件夹保存，管理和修改存档应该会变得更方便。

为了兼容新旧不同的存档，我们在目前版本对读档机制进行了特殊处理，原来位置的旧版存档会在存档界面多出一个旧的标志，在新版本中的每次新的存档操作都会将存档保存至新的位置。

目前的存档读取逻辑为优先读取新版存档的数据，若相应槽位没有存档，则读取旧版存档。

当前版本建议手动对所有旧版存档进行翻新操作，读取原有的旧版存档同时在相同槽位保存，并且将这个操作重复进行n遍。 新的云存档管理功能

云存档优化的目的是为了解决原有云存档的bug。

原来我们的云存档系统是完全默认的steam云存档配置。

但是随着游戏的不断更新，存档文件越来越多，占用的空间也越来越大，steam的云存档逐渐不堪重负，不仅同步所消耗的时间越来越长，甚至会因为云存档这个功能导致存档文件损坏。

所以在新的云存档管理功能中我们放弃了自动同步功能，转为了手动上传管理。

现在在游戏主界面右下角新增了一个云存档按钮，点击这个按钮，就会看到新的云存档管理界面，可以统一上传当前游戏中所有的人物存档并对该槽位命名，也可以将在云端的存档下载下来并覆盖本地存档。

云存档槽位共计4个，特别提醒，云存档并不做稳定版和测试版的区分，稳定版和测试版会共用这4个槽位，以方便版本切换时的存档继承。

如果之前没有开启云存档的想要使用这个功能，建议按以下步骤进行操作。

先将所有存档进行翻新，并在旧版存档位置将原有存档备份后再在steam中打开云存档功能，进入游戏上传存档。 优化了向星凝打听御剑门时的对话内容。

Bug修复：

修复了npc交互对话中在道侣称呼前会额外加个姓的bug 修复了在与和陌生的npc对话过程中，快速读档，会导致与所有npc都无法交互的bug 修复了竹山宗入门从神兵阁出来后点击传功长老对话还是先去神兵阁的bug 修复了部分NPC筑基后期会第三层裂冰诀的bug 修复了神游时“焰”秘术描述中的要求与实际不符的bug 修复了神游时“根”秘术描述中的要求与实际不符的bug 修复了化尘宗门大比结束后没有增加对应NPC好感度的bug 修复了天魔眼中对战地魔的前后对话中，唐森对女性角色的称呼不统一的bug 修复了探讨真相时在讨论古神教的状态下选择其它可能，出来的是天魔道相关选项的bug 修复了求援任务完成后无法正常向白帝楼回报的bug 修复了炼器的时候如果在命名的窗口直接点返回，就会把材料退回来，但是时间会被消耗的bug 修复了风雷谷清月潭剧情中有概率错过雾相化身的bug 修复了一些文案错误

今日碎碎念：

上周由于某些意外（主要是因为立绘调整到一半还有不少问题）不得已之下只能咕咕咕了。

这周终于久违地回到了工作室，好消息是没看到小强和老鼠，坏消息是好像下周又去不了工作室了（大悲），希望疫情没事。

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案