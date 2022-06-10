BIGBIA 1.0版本来了！

感谢大家一年多的耐心和陪伴，和我们一起走过了游戏的EA阶段。BIGBIA作为一个小众游戏，能有幸结识这么多朋友，真的很开心呢。感谢各位玩家的鼎立支持，我们花费了很多精力去打磨这款游戏，希望能为大家增添一些快乐。

1.0版本都有哪些变化：

冒险如何运作？

新版本的冒险是以你选择的地点和身份开始的，身份卡分为主角和配角,他们有自己的独特剧情和机制，你可以任意搭配他们。故事也会相应有一些变化。

如何养成？

应大家的广泛意见我们还是保留了吞噬道具的核心玩法，你在探险的过程中可以用人物卡去定义一张身份卡，也就是把他们合成在一起，让角色成为一个“完全体”，当他成为了“完全体”就可以用老版本的方式合成道具了。

吞噬道具的节奏维持了老版本的设定。

人物最高升级为金色，紫色时解锁终极技能。

机会卡！

现在的战斗中，不时出现神奇的“机会卡”，他为游戏带来了各种变化，让你的旅途充满惊喜。

新的元素机制

在这个版本中，我们加入了风火水电四种元素，他们有自己独特的作用，有些还可以相互反应达到特殊的效果哦。

徽章系统和卡片商店

在你使用独特的地图+身份+人物赢得冒险后，就会解锁一份独特的徽章，收集徽章来获取奖励吧。

现在你可以用各种方式获得星星，从而在商店中购买新的卡片加入到游戏中

类Rogue模式的进化

现在你通过各种模式解锁的各种元素（地点、身份、随从、道具、机会）都会被加入到肉鸽模式之中，来一锅莫名其妙的大乱炖吧。这个模式目前内容还在逐步整合中，会慢慢完善起来。

之后如何更新

这次版本更新之后，我们不会再花费大把时间改动游戏框架了，而是全力更新游戏的内容以及改进游戏对社区内容的支持！游戏刚刚重制完成，难免有一些不稳定的地方，我们会第一时间修复。谢谢大家，共创BIGBIA 的未来吧

向始终对游戏抱有热情的各位 致敬。