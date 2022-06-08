06/08（版本尾號081650）更新內容

1.修改回補時間：

店長與夥伴能量回補時間由3分鐘改為1分鐘

燃料回補時間由10分鐘改為5分鐘

2.商店商品修正：

2.商店商品修正： 開放友情幣兌換寶石轉蛋券

增加能量上限購買次數

生日禮包不鎖開放時間

3.增加《製作甜點》成就：

3.增加《製作甜點》成就： 平均製作1甜點可獲得1寶石，成就領取上限：20000個甜點。

4.調修奇蹟甜點及溫哥華之後，城市手札中食譜的城市記憶要求

5.修復06/07版本中，修正卷軸滾動方向時的失誤

團隊開發日誌：

熟悉研發團隊的老玩家或許知道，

遊戲中會販售寶石的用意並不在獲利，

而是為了讓沒有太多時間進行遊戲的店長能更快速解鎖劇情。

而典藏版中保留每日成就及每週成就的目的，

也不外乎是希望能給予玩家遊戲目標、獲得額外的資源。

但遊戲上線後，不少玩家反應，

這些設定反而讓遊戲玩起來綁手綁腳。

另外，也有一些玩家質疑，

為什麼明明是買斷的遊戲，卻還有轉蛋功能？

其實，剛開始我們的確是沒打算開放轉蛋機制的，

因為剛決定改版時，根本不打算將活動放入典藏版中。

排行活動的內容很多（劇情、家具、服裝…等），

一旦放入遊戲中，就必須考慮如何讓玩家取得。

如果所有東西都用資源兌換，

典藏版肯定會變成一個又肝又農的遊戲，

而這絕對不是熟悉甜點的粉絲們所期待的。

但是，改版的目的不就是為了讓玩家盡量收藏所有劇情嗎？

更何況，排行活動還是很多玩家共同的回憶。

再三斟酌後，

我們決定放鬆寶石釋出，並調整轉蛋機設定，

希望轉蛋能真的成為遊戲中的彩蛋，

讓玩家在辛苦做甜點之餘，能獲得額外的樂趣。

只是，終歸還是有許多考慮不周的地方，

導致不少玩家認為這是官方在變相逼課……

典藏版的誕生，是為了讓老甜點玩家收藏。

但遊戲一旦上線，玩家族群就不再只是既有的粉絲。

這兩個星期，

謝謝熱心的店長給我們很多建議，

團隊也彙整意見做了一些調修，

希望能讓大家開店時能更順暢。

也由於最近已陸續增加了不少資源獲得的管道，

因此週任務及每日任務將於6/13（一）起取消。

後續除了將之前的活動製作成DLC之外，

攻城獅也會持續改善遊戲效能、以及研究改版到mac的可行性。

希望大家在做甜點和談戀愛時都能夠開開心心，

而這，正是支持團隊繼續努力的動力！

如果對於遊戲還有任何建議，請私訊fb官方粉絲團。

如果有遊戲攻略玩法上的問題，可以到奇奇烘焙屋與其他店長一起討論，能比較快得到回答喔！