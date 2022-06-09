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七雄纷争 update for 9 June 2022

1.9.0版本更新说明

Share · View all patches · Build 8894122 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

一、玩法：

  1. 新增藏品玩法，西汉时期汉武帝派张骞出使西域开辟路上丝绸之路，各位主公可以收集到各种奇珍异宝
  2. 新增郡府玩法，军团占领城池后，团长或郡守可以在郡府中招募军团成员成为府吏，一起管理经营所在城池
  3. 新增皮肤升级特效：
    【夏荷怡景】皮肤升级到2星和4星有不同特效表现
    【祖龙金辇】皮肤每个星级都有特效或模型变化表现
    【乱世王者】皮肤升级到2星和4星有不同特效表现
  4. 武将等级上限提升至200级
  5. 红色装备等级上限提升至200级
  6. 新增宝物：韩信兵法（韩信专属宝物）
  7. 新增兵法：上兵伐谋·极、犒赏三军·极、且战且退、玄机暗藏、调虎离山
  8. 新增阵法：虎啸阵、龙飞阵、五行八卦阵
  9. 新增塔防关卡玩法
  10. 新增新活动任务活动【承天之恩】，该玩法定期开放，活动持续时间内随时间每日解锁新的目标
  11. 新增版本签到玩法，版本更新后开放，可以获得大量奖励

二、功能优化

  1. 优化大地图攻城流畅度
  2. 士兵装备界面增加装备图标对应名称显示
  3. 优化军团集结队伍未出征的提示信息显示方式
  4. 军团联赛优化，防守与进攻队伍可以选择阵法了
  5. 军团演武优化，比赛时间调整为每周三和周六20：00~21：00，去除玩法内黄金花费点
  6. 五赛季结算优化，未加入军团的主公也可以领取军团奖励最低档
  7. 军团切磋增加查看主公阵容功能
  8. 宝物图鉴增加宝物可穿戴兵种的适用展示
  9. 君临天下活动完成条件和奖励优化
  10. 通行证优化，新增周任务，完成后获得大量政绩

三、问题修复

  1. 修复阵法界面阵旗卸下按钮被下方阵旗遮挡的问题
  2. 修复军团排名与军团总排名切换后，主公所在军团出现排名错误显示的问题
  3. 修复排行榜界面的筛选操作无法选择国家的问题
  4. 修复特定情况下敌军来袭图标无法消失的问题
  5. 修复特定情况下宝物批量分解失效的问题
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