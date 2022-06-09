1.9.0版本更新说明

一、玩法：
- 新增藏品玩法，西汉时期汉武帝派张骞出使西域开辟路上丝绸之路，各位主公可以收集到各种奇珍异宝
- 新增郡府玩法，军团占领城池后，团长或郡守可以在郡府中招募军团成员成为府吏，一起管理经营所在城池
- 新增皮肤升级特效：
【夏荷怡景】皮肤升级到2星和4星有不同特效表现
【祖龙金辇】皮肤每个星级都有特效或模型变化表现
【乱世王者】皮肤升级到2星和4星有不同特效表现
- 武将等级上限提升至200级
- 红色装备等级上限提升至200级
- 新增宝物：韩信兵法（韩信专属宝物）
- 新增兵法：上兵伐谋·极、犒赏三军·极、且战且退、玄机暗藏、调虎离山
- 新增阵法：虎啸阵、龙飞阵、五行八卦阵
- 新增塔防关卡玩法
- 新增新活动任务活动【承天之恩】，该玩法定期开放，活动持续时间内随时间每日解锁新的目标
- 新增版本签到玩法，版本更新后开放，可以获得大量奖励
二、功能优化
- 优化大地图攻城流畅度
- 士兵装备界面增加装备图标对应名称显示
- 优化军团集结队伍未出征的提示信息显示方式
- 军团联赛优化，防守与进攻队伍可以选择阵法了
- 军团演武优化，比赛时间调整为每周三和周六20：00~21：00，去除玩法内黄金花费点
- 五赛季结算优化，未加入军团的主公也可以领取军团奖励最低档
- 军团切磋增加查看主公阵容功能
- 宝物图鉴增加宝物可穿戴兵种的适用展示
- 君临天下活动完成条件和奖励优化
- 通行证优化，新增周任务，完成后获得大量政绩
三、问题修复
- 修复阵法界面阵旗卸下按钮被下方阵旗遮挡的问题
- 修复军团排名与军团总排名切换后，主公所在军团出现排名错误显示的问题
- 修复排行榜界面的筛选操作无法选择国家的问题
- 修复特定情况下敌军来袭图标无法消失的问题
- 修复特定情况下宝物批量分解失效的问题
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