挂机神话 20220607 圆饼出击

【特遣】现在有可能刷新奖励斗魂的行动了（特遣大饼完成进度+1），【特遣】的基础奖励已经铺设完毕，狮子去忙更高级别的升阶以及特殊奖励啦

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

Q群：

622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）

没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教

另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴