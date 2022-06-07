 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

挂机神话 update for 7 June 2022

挂机神话 20220607 圆饼出击

Share · View all patches · Build 8884495 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【特遣】现在有可能刷新奖励斗魂的行动了（特遣大饼完成进度+1），【特遣】的基础奖励已经铺设完毕，狮子去忙更高级别的升阶以及特殊奖励啦

PS：G胖已经不给曝光量了，如果觉得小破游还可以，请投个好评，让小破游好好活下去。无论如何，狮子都会继续努力将小破游打磨得越来越好玩的！

Q群：
622868992（此群新开，来了就是大佬，老群满人啦）
没有进群的小伙伴大可进群来撩，有不明白或不满意的地方随时请教/调教
另外，我也会通过更新来将开发进度告于不喜欢/不方便进群的高冷小伙伴

SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link