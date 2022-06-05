2022年6月5日更新内容

2022年6月5日版本更新，更新内容如下：

增加新功能，蛮夷入侵的提示与冷却时间，不同的难度下，玩家势力在开局几年之内，不会遭到蛮族入侵事件，可以集中精力发展以积蓄国力；

在将领一览表中，加入野心值与挂印而去机制信息说明

修复在作战过程中，已经与敌国讲和，墨家木鸢依旧活跃的BUG

修复国君在其他城邑中，靠近都城回城之时，他国城邑的图标继续展现的BUG

我方军阵作战时展现的围城战、野外战的图标，加入说明信息

修复先前版本中，建造烽火台，烽火台建筑模型不展现以及位置错位的BUG

更新建造面板，添加各项功能建筑建造所需的钱粮数

修复部分原因导致牢狱内细作重名的现象

重置国君在野外遇到NPC决斗中逃离，NPC在将来一段事件中追杀君主角色的AI设定

添加新功能，玩家势力的军阵，遇到君主的仇敌NPC时，可以自动抓捕此NPC并将其投入牢狱

修复顶部人口数据过大而越界的BUG

修复一处难以移动到达的驿站位置

修复作战过程中，俘虏他国将领，监牢却出现两个同名的俘虏的BUG

加入迁都，或者他国攻取玩家都城而自动迁都，新都城自动归为君主直辖的功能

*修复攻城之时，敌我双方人物小于零的BUG